Matury 2025 prawie na finiszu. Dziś egzamin z fizyki. Jak wygląda arkusz?

Matura 2025 z fizyki na poziomie rozszerzonym to jeden z ostatnich egzaminów majowej serii. Test rozpoczął się we wtorek o godz. 9:00 i potrwa 180 minut.

Tuż po godz. 14 Interia opublikuje arkusz CKE matury z fizyki wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez eksperta . Zapraszamy do śledzenia!

Do matury 2025 z fizyki przystępuje około 14,7 tys. (5,4 proc.) tegorocznych maturzystów. To zarazem dziewiąty najpopularniejszy przedmiot dodatkowy do wyboru.