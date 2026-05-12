Karolina Głodowska

Zakończyła się matura 2026 z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwał 180 minut, podeszło do niego ponad 22 tysiące uczniów. W Interii o godz. 14 będą mogli sprawdzić, jak im poszło. Opublikujemy arkusz CKE i rozwiązania naszych ekspertów.

Spis treści:

  1. Matura 2026 - arkusz CKE i rozwiązania nie tylko z wiedzy o społeczeństwie
  2. Matura 2026 - wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony - jakie zadania?
  3. Matura 2026 - kiedy CKE publikuje wyniki egzaminów?

Po 180 minutach zakończyła się matura 2026 z wiedzy o społeczeństwie. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło w tym roku ponad 22 tysiące abiturientów.

Tuż po godz. 14 będą mogli oni sprawdzić, jak im poszło - w Interii opublikujemy oficjalny arkusz CKE, a także odpowiedzi przygotowane przez naszych specjalistów. Zachęcamy do uważnego śledzenia.

Matura z wiedzy o społeczeństwie nie jest egzaminem obowiązkowym. To jeden z przedmiotów do wyboru. Do testu przystępują najczęściej osoby, które wiążą swoją przyszłość z kierunkami studiów, gdzie WOS brany jest pod uwagę podczas rekrutacji. To np.: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia czy dziennikarstwo.

Matura 2026 - arkusz CKE i rozwiązania nie tylko z wiedzy o społeczeństwie

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Matura 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi ekspertów Interii:

Matura 2026 - wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony - jakie zadania?

W arkuszu CKE z wiedzy o społeczeństwie znajdują się zadania zamknięte (np. prawda/fałsz, na dobieranie) a także otwarte, gdzie trzeba uzupełnić luki bądź na podstawie fragmentów tekstu czy danych sformułować własne, dłuższe wypowiedzi. Do stworzenia są także dłuższe formy na czele z wypracowaniem argumentacyjnym.

Polecenia dotyczą zagadnień socjologicznych, demograficznych, kulturowych, etnicznych, migracji, prawnych, międzynarodowych, gospodarczych, politologicznych czy politycznych.

Do zdobycia za bezbłędne rozwiązanie arkusza jest 50 punktów.

Matura 2026 - kiedy CKE publikuje wyniki egzaminów?

Oficjalne wyniki matury 2026 w terminie podstawowym i dodatkowym CKE opublikuje 8 lipca.

Z danych z 2025 roku wynika, że maturzyści z egzaminu z wiedzy o społeczeństwie uzyskiwali średnio 32 proc. punktów.

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

