Matura z wiedzy o społeczeństwie. Koniec egzaminu, rozwiązania w Interii
Zakończyła się matura 2026 z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwał 180 minut, podeszło do niego ponad 22 tysiące uczniów. W Interii o godz. 14 będą mogli sprawdzić, jak im poszło. Opublikujemy arkusz CKE i rozwiązania naszych ekspertów.
Spis treści:
- Matura 2026 - arkusz CKE i rozwiązania nie tylko z wiedzy o społeczeństwie
- Matura 2026 - wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony - jakie zadania?
- Matura 2026 - kiedy CKE publikuje wyniki egzaminów?
Po 180 minutach zakończyła się matura 2026 z wiedzy o społeczeństwie. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło w tym roku ponad 22 tysiące abiturientów.
Tuż po godz. 14 będą mogli oni sprawdzić, jak im poszło - w Interii opublikujemy oficjalny arkusz CKE, a także odpowiedzi przygotowane przez naszych specjalistów. Zachęcamy do uważnego śledzenia.
Matura z wiedzy o społeczeństwie nie jest egzaminem obowiązkowym. To jeden z przedmiotów do wyboru. Do testu przystępują najczęściej osoby, które wiążą swoją przyszłość z kierunkami studiów, gdzie WOS brany jest pod uwagę podczas rekrutacji. To np.: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia czy dziennikarstwo.
Matura 2026 - arkusz CKE i rozwiązania nie tylko z wiedzy o społeczeństwie
Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".
Matura 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi ekspertów Interii:
Matura 2026 - wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony - jakie zadania?
W arkuszu CKE z wiedzy o społeczeństwie znajdują się zadania zamknięte (np. prawda/fałsz, na dobieranie) a także otwarte, gdzie trzeba uzupełnić luki bądź na podstawie fragmentów tekstu czy danych sformułować własne, dłuższe wypowiedzi. Do stworzenia są także dłuższe formy na czele z wypracowaniem argumentacyjnym.
Polecenia dotyczą zagadnień socjologicznych, demograficznych, kulturowych, etnicznych, migracji, prawnych, międzynarodowych, gospodarczych, politologicznych czy politycznych.
Do zdobycia za bezbłędne rozwiązanie arkusza jest 50 punktów.
Matura 2026 - kiedy CKE publikuje wyniki egzaminów?
Oficjalne wyniki matury 2026 w terminie podstawowym i dodatkowym CKE opublikuje 8 lipca.
Z danych z 2025 roku wynika, że maturzyści z egzaminu z wiedzy o społeczeństwie uzyskiwali średnio 32 proc. punktów.
Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.