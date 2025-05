Matura z rozszerzonego angielskiego. Nie ma drugiego takiego egzaminu

W czwartek o godzinie 9 niemal 198 tysięcy uczniów przystąpi do matury 2025 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Na rozwiązanie zadań abiturienci będą mieć 150 minut. Gdzie po teście szukać arkusza CKE i odpowiedzi do zadań? W Interii tuż po godz. 14. Zachęcamy do śledzenia naszych stron.