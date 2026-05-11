180 minut na rozwiązanie arkusza CKE mieli abiturienci przystępujący do matury 2026 z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Równo o godz. 12 zakończył się egzamin. Do zdobycia było maksymalnie 50 punktów.

W Interii o godz. 14 arkusz CKE i rozwiązania przygotowane przez naszych ekspertów.

Matura 2026 z rozszerzonej matematyki to kolejny egzamin, po którym w Interii pojawi się oficjalny zestaw zadań, a także proponowane odpowiedzi przygotowane przez zespół naszych specjalistów.

W trakcie egzaminu z rozszerzonej matematyki abiturienci mieli do rozwiązania jedynie zadania otwarte. W zależności o arkusza mogło być to od 10 do 14 różnie punktowanych zadań.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym jest jedną z najpopularniejszych - w tym roku chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało ponad 93 tysiące absolwentów. Bardziej popularny na poziomie rozszerzonym jest tylko język angielski.

Matematyka w rozszerzeniu nie jest testem obowiązkowym, nie ma progu zdawalności. Jak najlepszy rezultat jest jednak ważny w trakcie rekrutacji na studia.

W trakcie egzaminu korzystać można było z karty wybranych wzorów matematycznych, linijki, cyrkla i kalkulatora prostego.

Wyniki z matury 2026 w terminie podstawowym i dodatkowym Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje 8 lipca. Wtedy maturzyści poznają swoje indywidulane wyniki, a także ogólnopolskie statystyki.

W 2025 roku średni rezultat z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym wyniósł 33 proc.

