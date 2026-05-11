Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Koniec egzaminu
Zakończyła się matura 2026 z matematyki na poziomie rozszerzonym. Do rozwiązywania arkusza CKE z królowej nauk przystąpiło ponad 93 tysiące abiturientów. Tuż po godz. 14 w Interii będą mogli sprawdzić, jak im poszło. Opublikujemy arkusz, a także odpowiedzi ekspertów do wszystkich zadań.
Spis treści:
- Matura 2026 - matematyka rozszerzona. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii
- Matematyka rozszerzona - jak wygląda arkusz CKE na maturze 2026?
- Kiedy wyniki CKE z matury 2026?
180 minut na rozwiązanie arkusza CKE mieli abiturienci przystępujący do matury 2026 z matematyki na poziomie rozszerzonym.
Równo o godz. 12 zakończył się egzamin. Do zdobycia było maksymalnie 50 punktów.
Matura 2026 - matematyka rozszerzona. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii
Matura 2026 z rozszerzonej matematyki to kolejny egzamin, po którym w Interii pojawi się oficjalny zestaw zadań, a także proponowane odpowiedzi przygotowane przez zespół naszych specjalistów.
Matura 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi ekspertów Interii:
Matematyka rozszerzona - jak wygląda arkusz CKE na maturze 2026?
W trakcie egzaminu z rozszerzonej matematyki abiturienci mieli do rozwiązania jedynie zadania otwarte. W zależności o arkusza mogło być to od 10 do 14 różnie punktowanych zadań.
Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym jest jedną z najpopularniejszych - w tym roku chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało ponad 93 tysiące absolwentów. Bardziej popularny na poziomie rozszerzonym jest tylko język angielski.
Matematyka w rozszerzeniu nie jest testem obowiązkowym, nie ma progu zdawalności. Jak najlepszy rezultat jest jednak ważny w trakcie rekrutacji na studia.
W trakcie egzaminu korzystać można było z karty wybranych wzorów matematycznych, linijki, cyrkla i kalkulatora prostego.
Kiedy wyniki CKE z matury 2026?
Wyniki z matury 2026 w terminie podstawowym i dodatkowym Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje 8 lipca. Wtedy maturzyści poznają swoje indywidulane wyniki, a także ogólnopolskie statystyki.
W 2025 roku średni rezultat z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym wyniósł 33 proc.
Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".
Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.