We wtorek abiturienci w całym kraju pisali egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym.

Na maturze 2026 z matematyki do zdobycia jest 50 punktów. Aby zdać ten obowiązkowy egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 15 punktów (30 proc.).

O g. 14 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze z zadaniami maturalnymi.

Matura 2026, matematyka. Nauczyciele komentują zadania

O pierwszych wrażeniach po egzaminie opowiedzieli Interii uczniowie.

- Było zaskoczenie - pierwsze zadania bardzo przyjemne - oceniła Edyta. - Zrobiłem, sprawdziłem kilka razy i wyszedłem - mówił krótko Kajetan. Z kolei Paweł uważa, że test był łatwiejszy niż ten próbny, który uczniowie pisali w styczniu.

O opinię na gorąco poprosiliśmy także korepetytora.

- Tegoroczny arkusz oceniam jako zbiór nietypowych zadań, które mogły zaskoczyć osoby przyzwyczajone do schematów - podkreśla Bartosz Dźwigała, twórca projektu szachmatura.pl. - O ile techniczna strona egzaminu (statystyka, logarytmy) była łaskawa, o tyle zadania na logiczne myślenie i nietypowe prawdopodobieństwo wymagały od uczniów dużej samodzielności oraz wyjścia poza wyuczone wzory.

Jak zauważa, obok standardowych elementów, takich jak logarytmy na poziomie zeszłorocznym czy klasyczna nierówność kwadratowa, "pojawiło się wiele nieoczywistych problemów".

Wskazuje choćby na zadanie z geometrii. - Wyznaczenie środka okręgu opisanego jako średniej arytmetycznej wierzchołków trójkąta to rzadko spotykane podejście, które mogło zdezorientować maturzystów - uważa. - W zadaniu 21 niezwykle przydatne okazało się twierdzenie o dwusiecznej, mimo że niedawno wykreślono je z wymagań.

Z kolei zadanie 17 z iloczynem wyrazów ciągu geometrycznego było według niego bardzo podchwytliwe: - Sprawiało wrażenie, jakby w treści podano za mało informacji.

Matura 2026 z matematyki. Nauczyciel ocenia arkusz

Jak mówi Dźwigała, trudności mogło sprawić także zadanie 15 łączące ciąg arytmetyczny, geometryczny i zadanie z parametrem oraz zadanie 28 ze stereometrii oparte według niego "raczej na logice niż obliczeniach".

- Zadanie 33, łączące matematykę z fizyką (analiza rzutu piłki), mogło spowodować stres u humanistycznej części zdających - wymienia dalej.

Jako plus wskazuje zadanie ze statystyki, które mogło być dla uczniów bardzo przystępne, oraz standardowe zadania z logarytmów i procentu składanego.

Matura 2026 z matematyki. Arkusz CKE i odpowiedzi w Interii

W Interii publikujemy arkusz CKE z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszego eksperta:

Wczoraj maturzyści pisali egzamin z języka polskiego: sprawdź rozwiązania.

W kolejnych dniach na maturzystów czekają kolejne egzaminy, m.in. ostatni z serii podstawowych egzaminów pisemnych - język obcy nowożytny.

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Nowacka w "Graffiti" o sprawie Hołowni: To nie wstyd nie mieć wyższego wykształcenia Polsat News