Matura z matematyki 2026 łatwiejsza od próbnej? Mamy pierwsze reakcje
- Było zaskoczenie - pierwsze zadania bardzo przyjemne - ocenia Edyta. - Zrobiłem, sprawdziłem kilka razy i wyszedłem - mówi krótko Kajetan. Z kolei Paweł uważa, że test był łatwiejszy niż ten próbny, który uczniowie pisali w styczniu. We wtorek maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
Wtorek to drugi dzień egzaminów maturalnych. O g. 9 maturzyści usiedli do testu z matematyki na poziomie podstawowym.
Egzamin trwał do g. 12, jednak pierwsi uczniowie wychodzili z sali już wcześniej.
Matura 2026, matematyka. Pierwsze reakcje uczniów
Maturzyści, którzy napisali egzamin przed czasem, podzielili się z Interią pierwszymi wrażeniami.
Kajetan, któremu udało się skończyć stosunkowo szybko, nie ukrywa, że egzamin z matematyki na poziomie podstawowym nie był dla niego dużym problemem. - Zrobiłem, sprawdziłem kilka razy i wyszedłem - mówi krótko.
Jak podkreśla, w arkuszu było kilka zadań, które mogły sprawić problemy. - Ale wystarczyło sięgnąć do kart wzorów i wszystko było jasne. Chodzi np. o zadanie z trójkątem równobocznym i okręgiem opisanym na nim.
Pytany o sposób na opanowanie emocji, maturzysta przyznaje: - Zawsze będzie jakiś stresik, w końcu to egzamin dojrzałości; cała ta otoczka, procedura. A później, jak już się usiądzie nad kartką, to jakoś leci.
Matura 2026, matematyka. Maturzyści o zadaniach
- Było zaskoczenie - pierwsze zadania bardzo przyjemne - relacjonuje z kolei Edyta.
- Myślę, że pułap 30-40 proc. zrobiłam - mówi.
Jako zadanie, które mogłoby być podchwytliwe wskazuje to dotyczące cen biletów w teatrze.
Jako obowiązkowy język obcy Edyta wybrała język niemiecki. W jej szkole będzie jedyną osobą zdającą ten przedmiot.
Paweł, maturzysta z Lublina wskazuje natomiast, że wtorkowy egzamin był łatwiejszy niż ten próbny, który uczniowie pisali w styczniu.
- Podstawa podstaw, nie było podchwytliwych zadań - ocenia. - Typowe pewniaki, które są przerabiane na wszystkich kursach.
W środę czeka go rozgrzewka - język angielski na poziomie podstawowym przed egzaminem z poziomu rozszerzonego.
