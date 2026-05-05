Wtorek to drugi dzień egzaminów maturalnych. O g. 9 maturzyści usiedli do testu z matematyki na poziomie podstawowym.

Egzamin trwał do g. 12, jednak pierwsi uczniowie wychodzili z sali już wcześniej.

Matura 2026, matematyka. Pierwsze reakcje uczniów

Maturzyści, którzy napisali egzamin przed czasem, podzielili się z Interią pierwszymi wrażeniami.

Kajetan, któremu udało się skończyć stosunkowo szybko, nie ukrywa, że egzamin z matematyki na poziomie podstawowym nie był dla niego dużym problemem. - Zrobiłem, sprawdziłem kilka razy i wyszedłem - mówi krótko.

Jak podkreśla, w arkuszu było kilka zadań, które mogły sprawić problemy. - Ale wystarczyło sięgnąć do kart wzorów i wszystko było jasne. Chodzi np. o zadanie z trójkątem równobocznym i okręgiem opisanym na nim.

Pytany o sposób na opanowanie emocji, maturzysta przyznaje: - Zawsze będzie jakiś stresik, w końcu to egzamin dojrzałości; cała ta otoczka, procedura. A później, jak już się usiądzie nad kartką, to jakoś leci.

Matura 2026, matematyka. Maturzyści o zadaniach

- Było zaskoczenie - pierwsze zadania bardzo przyjemne - relacjonuje z kolei Edyta.

- Myślę, że pułap 30-40 proc. zrobiłam - mówi.

Jako zadanie, które mogłoby być podchwytliwe wskazuje to dotyczące cen biletów w teatrze.

Jako obowiązkowy język obcy Edyta wybrała język niemiecki. W jej szkole będzie jedyną osobą zdającą ten przedmiot.

Paweł, maturzysta z Lublina wskazuje natomiast, że wtorkowy egzamin był łatwiejszy niż ten próbny, który uczniowie pisali w styczniu.

- Podstawa podstaw, nie było podchwytliwych zadań - ocenia. - Typowe pewniaki, które są przerabiane na wszystkich kursach.

W środę czeka go rozgrzewka - język angielski na poziomie podstawowym przed egzaminem z poziomu rozszerzonego.

Matura 2026 z matematyki. Arkusz CKE i odpowiedzi w Interii

O godzinie 14:00 w tym miejscu pojawi się arkusz CKE z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszego eksperta:

Wczoraj maturzyści pisali egzamin z języka polskiego.

W kolejnych dniach na maturzystów czekają kolejne egzaminy, m.in. ostatni z serii podstawowych egzaminów pisemnych - język obcy nowożytny.

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

