Matura 2025 z języka polskiego , jako egzamin rozpoczynający cały cykl, wśród abiturientów budzi spore emocje, a uczniowie przygotowują się do niego do ostatnich chwil. Dobrze widać to w sieci w trendach wyszukiwania. Czego przed tegoroczną maturą z polskiego szukali maturzyści?

W oczy rzucają się frazy " środek stylistyczny - temat " oraz " stylistyka - temat ". Zagadnienia te obejmują treści dotyczące językowych środków wyrazu i ich funkcji w tekstach literackich, kluczowe okazać mogą się także podczas tworzenia wypracowania pisemnego, gdzie stanowić będą "drogę" do zrozumienia jakiegoś dzieła, czy umiejscowienia go w konkretnej przestrzeni.

Co ciekawe, zaraz przed startem matur popularność zyskiwały coraz bardziej konkretne frazy. Jedna z nich to "Jean Tarrou - postać fikcyjna". To bohater "Dżumy" Alberta Camusa. Inna to z kolei "Tango bohaterowie".