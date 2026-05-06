Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin zakończony
Po 120 minutach zakończyła się matura 2026 z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisało ponad 338 tysięcy maturzystów.
120 minut zmagań i koniec - równo o godz. 11 maturzyści piszący język angielski musieli odłożyć długopisy.
Do zdobycia było 60 punktów. Aby zaliczyć test, należy zdobyć co najmniej 18, a więc 30 proc.
Matura 2026 z języka angielskiego - jak wygląda egzamin?
Arkusz CKE z języka angielskiego składa się z kilku części. Pierwsza weryfikuje umiejętność rozumienia ze słuchu.
W kolejnych uczniowie pracowali z tekstami pisanymi, a także mieli do rozwiązania zadania dotyczące zastosowania środków językowych.
W ostatniej części do przygotowania była krótka wypowiedź pisemna - Od 100 do 150 wyrazów w formie e-maila, wpisu na blogu lub forum internetowym.
Język angielski na maturze - najpopularniejszy przedmiot
Język angielski na poziomie podstawowym na maturze 2026 to najchętniej wybierany język spośród obcych nowożytnych.
Do testu z przedmiotu tego przystąpiło w 2026 roku 98,2 proc. maturzystów (ponad 338 tysięcy). Za językiem angielskim uplasował się język niemiecki - egzamin z niego napisze 3,5 tysiąca abiturientów.
Język angielski nie ma sobie równych także na poziomie rozszerzonym i jest najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym. Przypomnijmy - każdy musi napisać maturę w rozszerzeniu przynajmniej z jednego przedmiotu.
Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpocznie się w czwartek o godz. 9 i będzie trwać 150 minut. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii z kolei już o godz. 14.
Matura 2026 - arkusze CKE i rozwiązania w Interii
Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci.
Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".
