Abiturienci napisali w środę egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Na jego napisanie mieli 120 minut, uzyskać mogli łącznie 60 punktów.

Matura 2026, język angielski. Reakcje nauczycieli

Uczniowie, którzy po wyjściu z sal egzaminacyjnych rozmawiali z Interią podkreślają, że test był dla nich prosty. W podobny sposób wypowiada się anglistka Anna Klisz.

- Myślałam, że egzamin w maju 2025 r. był prosty, ale ten jest chyba jeszcze prostszy. Myślę, że jeden z najprostszych arkuszy, jaki od lat widziałam - ocenia.

"Czysta formalność", "wszystko mega proste" - to niektóre z opinii, które dostała od swoich uczniów.

- Co prawda słowotwórstwo było w trochę trudniejszej formie, która zazwyczaj najgorzej maturzystom idzie - trzeba było nie tylko utworzyć nowe słówko, ale również dopasować do odpowiedniej luki - zauważa. Jak dodaje, mimo to zadanie było dość proste.

Matura z języka angielskiego. "Poniżej wymaganego poziomu"

Anglistka zwraca uwagę także na zadanie dotyczące transformacji. - Tak naprawdę nie było żadnych wymagań gramatycznych - mówi i odwołuje się do matury próbnej z tego roku: - Tam pojawił się czas Present Perfect Continuous. Dosyć trudny przykład, który większość maturzystów napisała źle. Tym razem były prostsze konstrukcje typu "let somebody know", "there are", "there is" i "surprised by".

Anglistka dopytywana o to, czy którekolwiek z zadań mogło być pułapką, mówi: - Szukam, szukam i naprawdę nie widzę tu podchwytliwych rzeczy.

- Zadania były poniżej wymaganego poziomu na maturę - podsumowuje.

Język angielski na maturze. Ekspertka o podchwytliwym zadaniu

Nieco inne zdanie ma Magdalena Morawiec. Według niej arkusz był trochę bardziej wymagający, niż matura próbna, głównie pod względem słownictwa, które pojawiało się w zadaniach.

- Przykładowo: w zadaniu czwartym mamy tematykę związaną z transportem morskim, która dla niektórych uczniów może być problematyczna - wyjaśnia korepetytorka. - Jeśli chodzi o słuchanie, to zadanie drugie było podchwytliwe - uczeń musiał zrozumieć cały tekst, żeby zaznaczyć poprawne odpowiedzi.

Z kolei zadania ze środków językowych ocenia jako bardzo przystępne. - Zwłaszcza zadanie 11, w którym pojawiły się często powtarzające się konstrukcje gramatyczne, w tym moja ulubiona strona bierna - przed maturami mówiłam wszystkim swoim uczniom, żeby powtórzyli stronę bierną, bo jestem prawie pewna, że pojawi się w arkuszu i nie pomyliłam się.

Matura 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

