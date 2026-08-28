Spis treści: Kiedy będą wyniki matury poprawkowej 2026? O której godzinie pojawią się wyniki matury poprawkowej? Ile procent trzeba uzyskać, aby zdać poprawkę? Wynik budzi wątpliwości? Można zobaczyć swoją pracę

Kiedy będą wyniki matury poprawkowej 2026?

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin ogłoszenia wyników na 11 września 2026 roku. Data dotyczy zarówno poprawkowych egzaminów pisemnych przeprowadzonych 24 sierpnia, jak i egzaminów ustnych, które odbyły się dzień później.

Oficjalny harmonogram przewiduje również, że do 11 września szkoły otrzymają świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach. Dokumenty mają zostać przekazane absolwentom tego samego dnia.

O której godzinie pojawią się wyniki matury poprawkowej?

Indywidualne rezultaty mają zostać udostępnione w systemie ZIU 11 września od godziny 8:30.

Jak sprawdzić wynik matury poprawkowej w ZIU? Najprostszym sposobem jest skorzystanie z oficjalnej strony ziu.gov.pl. W dniu publikacji wyników należy:

Wejść na stronę systemu ZIU Wpisać login i hasło otrzymane wcześniej od dyrektora szkoły Po zalogowaniu przejść do części zawierającej wyniki egzaminu maturalnego Wybrać właściwy egzamin i sprawdzić uzyskany rezultat Wylogować się, szczególnie jeżeli używane jest wspólne lub publiczne urządzenie

Do ZIU można wejść również bez szkolnego hasła. System umożliwia uwierzytelnienie przez profil zaufany, e-dowód albo bankowość elektroniczną. Są to oficjalne metody logowania wskazane przez komisje egzaminacyjne.

Jakich danych do logowania użyć tym razem? Dane używane podczas sprawdzania wyników z majowej sesji powinny działać również przy wynikach poprawki. Jeżeli absolwent zgubił login albo hasło, powinien skontaktować się ze swoją szkołą. Dyrektor ma dostęp do danych i może przekazać je ponownie.

Drugim rozwiązaniem jest skorzystanie z jednego z alternatywnych sposobów logowania. Profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna pozwalają wejść do ZIU bez szukania danych otrzymanych w szkole.

Ile procent trzeba uzyskać, aby zdać poprawkę?

Do sierpniowej poprawki mogły przystąpić osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ustnej. Aby zaliczyć ten przedmiot, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. możliwych punktów.

Oznacza to, że wynik wynoszący dokładnie 30 proc. jest wynikiem pozytywnym. Osoba, która spełniła pozostałe warunki egzaminu maturalnego i zdała poprawkę, otrzyma świadectwo dojrzałości. Jest ono oficjalnym dokumentem ukończenia szkoły średniej i zdania matury. Jeżeli poprawka została zdana, dokument można odebrać 11 września w godzinach wskazanych przez placówkę.

Ma to znaczenie dla osób uczestniczących w dodatkowej rekrutacji na studia, gdzie liczy się czas. Po poznaniu wyniku powinny one jak najszybciej sprawdzić konto kandydata na stronie uczelni. Poszczególne szkoły wyższe samodzielnie określają terminy uzupełniania danych i dostarczania dokumentów.

Jeżeli absolwent nie może odebrać świadectwa osobiście, powinien zapytać szkołę o możliwość odbioru przez upoważnioną osobę. Placówka może wymagać pisemnego upoważnienia oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość odbierającego.

Wynik budzi wątpliwości? Można zobaczyć swoją pracę

Absolwent ma prawo wystąpić do właściwej OKE o wgląd do sprawdzonego arkusza. Może to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania dokumentów z wynikami.

Jeżeli po obejrzeniu pracy uzna, że punkty zostały niewłaściwie zsumowane albo odpowiedź powinna zostać oceniona inaczej, może złożyć uzasadniony wniosek o weryfikację. Termin na jego przekazanie wynosi dwa dni robocze od wglądu do arkusza. Samo niezadowolenie z rezultatu nie zmienia wyniku - trzeba wskazać konkretne zadania i uzasadnić swoje zastrzeżenia.

Niezdana poprawka nie zamyka możliwości uzyskania świadectwa dojrzałości. Do niezaliczonego egzaminu można przystąpić ponownie w kolejnych latach, po złożeniu odpowiedniej deklaracji.

Uprawnienie do poprawiania niezdanych przedmiotów na dotychczasowych zasadach obowiązuje przez pięć lat od pierwszego przystąpienia do matury. Jeżeli w tym okresie absolwent nie zda egzaminu, przy kolejnym podejściu będzie musiał przystąpić do matury w pełnym zakresie i według przepisów obowiązujących w danym roku.



