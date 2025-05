Matura to nie tylko język polski, angielski, matematyka, czy też biologia lub geografia. To również mniej popularne przedmioty. Jakie?

Egzamin maturalny z tego przedmiotumoże być zdawany jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, wyłącznie w formie pisemnej (6 maja). Co roku przystępuje do niego ok. 150 osób. Czas przeznaczony na arkusz z języka łacińskiego i kultury antycznej to 180 minut. Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć łącznie 50 punktów.