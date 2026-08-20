Jak wynika z kalendarza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, matura 2027 rozpocznie się 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego, a zakończy 31 maja ostatnią serią egzaminów ustnych.

Między 4 a 24 maja odbędą się egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a od 6 do 31 maja potrwają matury ustne.

Matura 2027. Harmonogram egzaminów, nowy przedmiot na liście

4 maja - matura z języka polskiego na poziomie podstawowym

5 maja - matura z matematyki na poziomie podstawowym

6 maja- matura z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, ukraińskiego jako języka obcego i łacińskiego jako języka obcego

7 maja - matura z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

10 maja - matura z biologii

11 maja - matura z matematyki na poziomie rozszerzonym,

12 maja - wiedza o społeczeństwie

13 maja - chemia

14 maja - matura z geografii

17 maja - egzamin z informatyki

18 maja - egzamin z historii,

19 maja - matura z fizyki

20 maja - egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

21 maja - egzamin z biznesu i zarządzania (nowy przedmiot na maturze)

24 maja - egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, tego samego dnia przeprowadzone zostaną egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Matura 2027. Kiedy egzaminy dodatkowe i poprawki?

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych - 7-9 czerwca.

Sesję egzaminów maturalnych poprawkowych zaplanowano na 23-24 sierpnia: 23 sierpnia będą poprawki pisemne, 24 sierpnia - poprawki ustne.

Wyniki matury 2027. Kiedy?

Wyniki matur ogłoszone zostaną 9 lipca. Wyniki egzaminów poprawkowych podane zostaną 10 września.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2026/2027, ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, rozpocznie się on 1 września. Potrwa do 25 czerwca. Maturzyści rok szkolny zakończą 30 kwietnia.



