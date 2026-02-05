Matura 2026. Zasady wyboru przedmiotów rozszerzonych i wyjątki od reguły

Spis treści: Matura 2026. Jeden przedmiot rozszerzony to minimum Jakie przedmioty można zdawać na rozszerzeniu w 2026 roku? Język obcy - rozszerzony czy dwujęzyczny? Kiedy rozszerzenie nie jest obowiązkowe?

Zgodnie z aktualnymi przepisami egzamin maturalny składa się z dwóch części: obowiązkowej oraz dodatkowej. Część obowiązkowa obejmuje:

język polski - część pisemną i ustną,

matematykę - część pisemną,

język obcy nowożytny - część pisemną i ustną,

język mniejszości narodowej lub etnicznej - jeżeli nauczanie odbywało się w tym języku.

Te egzaminy zdawane są na poziomie podstawowym i obowiązuje na nich próg zdawalności wynoszący 30 procent.

Każdy maturzysta musi także przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. To wymóg formalny, bez którego nie można uzyskać świadectwa dojrzałości, nawet jeśli wszystkie przedmioty obowiązkowe zostały zdane.

Matura 2026. Jeden przedmiot rozszerzony to minimum

Warto jasno podkreślić: wymagane jest jedno rozszerzenie, ale przepisy pozwalają na znacznie więcej. Każdy zdający może przystąpić maksymalnie do pięciu przedmiotów dodatkowych. W praktyce oznacza to, że uczeń może zdawać:

jedno rozszerzenie, jeśli chce jedynie spełnić wymogi formalne,

dwa lub trzy rozszerzenia, co jest najczęściej spotykanym wariantem,

nawet pięć rozszerzeń, jeżeli planuje rekrutację na kilka różnych kierunków studiów.

Wybór liczby rozszerzeń powinien wynikać z dalszych planów edukacyjnych, ambicji oraz możliwości ucznia szkoły średniej.

Jakie przedmioty można zdawać na rozszerzeniu w 2026 roku?

Lista przedmiotów dodatkowych jest rozbudowana i daje sporo elastyczności w wyborze. W części pisemnej na poziomie rozszerzonym można zdawać m.in.:

biologię,

chemię,

fizykę,

matematykę,

język polski,

historię,

geografię,

wiedzę o społeczeństwie,

informatykę,

filozofię,

historię sztuki lub historii muzyki,

język łaciński i kulturę antyczną,

język obcy nowożytny (również w wersji dwujęzycznej),

języki mniejszości oraz język regionalny.

Ważne: na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje próg zdawalności. Oznacza to, że nawet bardzo niski wynik nie powoduje oblania matury, choć oczywiście ma znaczenie przy rekrutacji na studia.

Język obcy - rozszerzony czy dwujęzyczny?

Język obcy nowożytny zajmuje szczególne miejsce w systemie matury. Każdy zdający musi przystąpić do niego na poziomie podstawowym, ale może również wybrać go jako przedmiot dodatkowy.

Do wyboru są dwa warianty:

poziom rozszerzony,

poziom dwujęzyczny (dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych).

Egzamin dwujęzyczny jest traktowany jako odrębna forma rozszerzenia i sprawdza znajomość języka oraz umiejętność pracy z treściami specjalistycznymi. To rozwiązanie wybierane głównie przez uczniów celujących w studia filologiczne lub zagraniczne.

Kiedy rozszerzenie nie jest obowiązkowe?

Przepisy przewidują wyjątki. Obowiązek przystąpienia do jednego przedmiotu dodatkowego nie dotyczy absolwentów technikum, którzy posiadają komplet dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym:

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

świadectwa lub certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji.

W praktyce oznacza to, że część absolwentów techników może podejść wyłącznie do egzaminów obowiązkowych i nadal uzyskać świadectwo dojrzałości. Warto jednak zaznaczyć, że brak rozszerzeń zazwyczaj mocno ogranicza możliwości rekrutacyjne na studia.

