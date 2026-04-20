Matura 2026 startuje 4 maja. Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się od języka polskiego na poziomie podstawowym. Testy potrwają do końca maja - wówczas odbędą się ostatnie egzaminy ustne.

Matura 2026. Odwołanie od wyniku egzaminu

Jeden punkt z matury może zaważyć o przyjęciu na najbardziej oblegane uczelnie w kraju. Nic więc dziwnego, że uczniowie i rodzice chcą mieć pewność, że matura została oceniona prawidłowo. Możliwość wglądu do pracy i ponownej weryfikacji punktów z egzaminu maturalnego umożliwia art. 44 ustawy o systemie oświaty.

Z prawa tego w zeszłym roku skorzystała rekordowa liczba uczniów. Komisje w całym kraju już w lipcu zalały wnioski o wgląd do pracy maturalnej, o czym pisała Magdalena Raducha.

Wniosek o wgląd do pracy maturalnej jest pierwszym krokiem do odwołania się od wyników matury. Jeśli podczas wglądu uczeń zauważy nieprawidłowości w sposobie oceny jego pracy, może złożyć wniosek o ponowną weryfikację punktów z matury.

Matura 2026. Wniosek o wgląd

Tuż po maturach pisemnych do sieci trafiają nieoficjalne odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Na tej podstawie uczniowie mogą orientacyjnie sprawdzić liczbę punktów, które zdobędą. Niestety w dniu ogłoszenia wyników wielu z nich jest rozczarowana. Z czego to wynika?

Każdy egzamin maturalny ma klucz odpowiedzi, którym kieruje się egzaminator. Niektóre pytania otwarte pozostawiają jednak pewną przestrzeń na subiektywną ocenę egzaminatora. Czasami zdarzają się również błędy, które pozbawiają uczniów punktów.

Przyczyny rozczarowania mogą leżeć także po stronie samych uczniów, którzy nazbyt szczodrze przyznawali sobie punkty na podstawie przykładowych odpowiedzi. Aby rozwiać wątpliwości co do swojej oceny z matury, wielu z nich decyduje się złożyć wniosek o wgląd do pracy.

Wniosek taki można złożyć po wydaniu przez OKE świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu. Rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpłynięcia. Uczeń ma sześć miesięcy od wydania wyników, by zdecydować się na ewentualny wgląd.

Wniosek należy złożyć do dyrektora właściwej komisji egzaminacyjnej drogą internetową - np. za pomocą platformy ZIU czy systemu SIOEO, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie OKE. We wniosku należy zawrzeć:

imię i nazwisko zdającego,

PESEL zdającego,

dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, mail, telefon,

przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

Dyrektor komisji egzaminacyjnej ma pięć dni na wyznaczenie miejsca i daty wglądu do pracy maturalnej oraz poinformowanie o nim ucznia.

Jak wygląda wgląd do egzaminu maturalnego?

W przypadku egzaminu maturalnego uprawnionym do wglądu w oceniony arkusz jest jedynie zdający. Nie może on przyjść z opiekunem prawnym czy osobą nieuprawnioną. Wyjątkiem są niepełnoletni maturzyści. Wówczas do wglądu uprawnieni są jego rodzice.

Jak przebiega wgląd do pracy maturalnej? Po weryfikacji tożsamości ucznia na podstawie okazanego dowodu osobistego otrzymuje on do wglądu pracę. Arkusz jest dokładnie w takim stanie, w jakim otrzymany został od egzaminatora. Jedynie dane sprawdzającego go nauczyciela są zabezpieczone.

Uczeń dokonuje wglądu do arkusza w obecności pracownika komisji edukacyjnej przez minimum 30 min. Ewentualne wydłużenie czasu zależy od zaplanowanych na ten dzień wglądów innych uczniów.

Podczas wglądu uczeń ma dostęp do zasad oceniania zadań maturalnych oraz do papieru i przyborów piśmienniczych, za pomocą których może robić notatki. Uczeń nie może robić kserokopii arkusza, ale dozwolone jest robienie zdjęć fragmentów lub całej pracy. Po skończonych oględzinach uczeń składa podpis na raporcie z przebiegu wglądu.

Wielu uczniów na podstawie zrobionych zdjęć pracy konsultuje swoje odpowiedzi z nauczycielami i korepetytorami. W przypadku jawnych nieścisłości mogą w ciągu dwóch dni roboczych od oględzin złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów z matury.

