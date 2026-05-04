Matura 2026 z matematyki. We wtorek uczniowie zmierzą się z królową nauk
Po języku polskim czas na starcie z królową nauk. Już o godz. 9 we wtorek ponad 340 tysięcy absolwentów przystąpi do matury 2026 z matematyki na poziomie podstawowym. Test, z progiem zdawalności na poziomie 30 proc. potrwa 180 minut. Niedługo potem - o godz. 14 - w Interii opublikujemy arkusz CKE i odpowiedzi ekspertów.
Spis treści:
- Matura 2026 z matematyki. Jak wygląda arkusz CKE?
- Matura 2026 - Co można mieć przy sobie na egzaminie?
- Matematyka, poziom podstawowy. Matura 2026 - arkusz CKE i odpowiedzi w Interii
Matura z matematyki 2026 rozpocznie się we wtorek 5 maja o godz. 9.
Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego uczniowie będą mieć 180 minut.
Matematyka na poziomie podstawowym to test z progiem zdawalności. By zaliczyć, trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. punktów, a więc 15 na 50.
Matura 2026 z matematyki. Jak wygląda arkusz CKE?
Arkusz z matematyki na poziomie podstawowym składa się z zadań zamkniętych - w zależności od testu od 20 do 25 poleceń, a także otwartych - od siedmiu do 14 zadań.
W każdej z tych dwóch części do uzyskania jest maksymalnie 25 punktów.
Przygotowane przez CKE zadania weryfikują u uczniów sprawność rachunkową, umiejętność wykorzystania, opracowywania oraz intepretowania informacji i danych, a także argumentowanie.
Na każdym egzaminie spodziewać można się zadań dotyczących zagadnień takich jak: potęgi, logarytmy, procenty, ułamki algebraiczne czy funkcje.
Abiturienci wykazać będą musieli się też wiedzą dotyczącą m.in.: równań, nierówności i układów równań, ciągów, trygonometrii i geometrii, statystyki czy stereometrii.
Matura 2026 - Co można mieć przy sobie na egzaminie?
W trakcie egzaminu maturalnego abiturient powinien mieć przy sobie dowód osobisty oraz długopis z czarnym atramentem.
Prócz tego może posiadać przybory:
- linijkę,
- cyrkiel,
- kalkulator prosty,
- tablica wzorów - tę dla maturzystów przygotowuje szkoła.
Surowo zabronione jest wnoszenie do sali egzaminacyjnej telefonu komórkowego i jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych.
Matematyka, poziom podstawowy. Matura 2026 - arkusz CKE i odpowiedzi w Interii
Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym zakończy się o godz. 12.
Tuż po godz. 14 w Interii opublikujemy oficjalny arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz rozwiązania do zadań, które przygotują nasi eksperci.
Oficjalne wyniki matury 2026 CKE poda 8 lipca. Wtedy też absolwenci otrzymają w szkołach swoje świadectwa maturalne.
W 2025 roku zdawalność matury z matematyki wyniosła 85 proc. Średni wynik z tego egzaminu oscylował wokół 61 proc.
Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".
Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.