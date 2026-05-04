Matura 2026 z matematyki. We wtorek uczniowie zmierzą się z królową nauk

Matura z matematyki 2026 rozpocznie się we wtorek 5 maja o godz. 9.

Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego uczniowie będą mieć 180 minut.

Matematyka na poziomie podstawowym to test z progiem zdawalności. By zaliczyć, trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. punktów, a więc 15 na 50.

Arkusz z matematyki na poziomie podstawowym składa się z zadań zamkniętych - w zależności od testu od 20 do 25 poleceń, a także otwartych - od siedmiu do 14 zadań.

W każdej z tych dwóch części do uzyskania jest maksymalnie 25 punktów.

Przygotowane przez CKE zadania weryfikują u uczniów sprawność rachunkową, umiejętność wykorzystania, opracowywania oraz intepretowania informacji i danych, a także argumentowanie.

Na każdym egzaminie spodziewać można się zadań dotyczących zagadnień takich jak: potęgi, logarytmy, procenty, ułamki algebraiczne czy funkcje.

Abiturienci wykazać będą musieli się też wiedzą dotyczącą m.in.: równań, nierówności i układów równań, ciągów, trygonometrii i geometrii, statystyki czy stereometrii.

W trakcie egzaminu maturalnego abiturient powinien mieć przy sobie dowód osobisty oraz długopis z czarnym atramentem.

Prócz tego może posiadać przybory:

linijkę,

cyrkiel,

kalkulator prosty,

tablica wzorów - tę dla maturzystów przygotowuje szkoła.

Surowo zabronione jest wnoszenie do sali egzaminacyjnej telefonu komórkowego i jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym zakończy się o godz. 12.

Tuż po godz. 14 w Interii opublikujemy oficjalny arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz rozwiązania do zadań, które przygotują nasi eksperci.

Oficjalne wyniki matury 2026 CKE poda 8 lipca. Wtedy też absolwenci otrzymają w szkołach swoje świadectwa maturalne.

W 2025 roku zdawalność matury z matematyki wyniosła 85 proc. Średni wynik z tego egzaminu oscylował wokół 61 proc.

