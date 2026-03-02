Spis treści: Matura 2026 - matematyka Matura 2026 z matematyki. Na co zwrócić uwagę? Postrach na maturze 2026. Tego zadania boją się uczniowie Matura 2026 a sztuczna inteligencja. Pomoc czy przeszkoda?

Do tegorocznych matur zostały nieco ponad dwa miesiące. 4 maja abiturienci napiszą egzamin z języka polskiego. Dzień później z matematyki na poziomie podstawowym.

Matura 2026 - matematyka

Na początek dobre wieści: w tym roku na egzaminie z matematyki nie będzie żadnych zmian względem roku poprzedniego.

- Cieszę się z tego powodu, ponieważ od 2023 roku, kiedy weszła nowa formuła, wprowadzono już kilka modyfikacji - mówi Piotr Surmacz, znany w sieci jako Matematyczny Guru. - Ich efekty są widoczne do dziś - zdarza się, że niektórzy nauczyciele lub korepetytorzy uczą zagadnień, które nie pojawią się w tym roku na maturze. Oczywiście jest to mniejszość osób, ale gdy widzę Tik Toka, na którym ktoś rozwiązuje równanie wielomianowe 3. stopnia metodą grupowania wyrazów, to kłuje to w oczy (to zagadnienie obowiązywało na maturze podstawowej, ale aktualnie już zostało wyrzucone z podstawy programowej).

Na co zatem warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności podczas przygotowań do egzaminu?

- Matura z matematyki sprawdza nie tylko znajomość wzorów i algorytmów, ale również umiejętność ich zastosowania - uważa matematyk Tomasz Kozicki.

Zwraca uwagę, że na arkuszu pojawia się jedno czy dwa zadania typu optymalizacyjnego, problemowego, osadzonego w kontekście praktycznym, które wymaga analizy sytuacji i logicznego myślenia, a nie mechanicznego podstawiania danych do schematu.

Arkusz maturalny ma zróżnicowaną strukturę - od zadań otwartych do ocen prawdziwości zdań. - Taka konstrukcja sprawia, że egzamin sprawdza nie tylko umiejętność obliczeń, ale także precyzję analizy i uważność. W praktyce oznacza to, że nawet drobne przeoczenie instrukcji może skutkować utratą punktów - dodaje ekspert.

Matura 2026 z matematyki. Na co zwrócić uwagę?

Piotr Surmacz wymienia zagadnienia, na których poleca skupić się w pierwszej kolejności osobom, które chcą tylko zdać, czy też zdać z bezpiecznym zapasem:

potęgi i pierwiastki,

logarytmy,

równania i nierówności (liniowe, kwadratowe, wielomianowe w postaci iloczynu nawiasów, wymierne, z wartością bezwzględną)

proste zadania, w których w odpowiedni sposób należy opuścić wartość bezwzględną

wyrażenia algebraiczne

wzory skróconego mnożenia

mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych

odczytywanie własności funkcji z wykresu oraz przesuwanie wykresów funkcji

podstawy funkcji liniowej

funkcja kwadratowa (wszystkie trzy postacie)

ogólne pojęcie ciągu

podstawy dotyczące ciągu arytmetycznego i geometrycznego

statystyka

kombinatoryka

rachunek prawdopodobieństwa,

- Powyższe tematy pojawiają się praktycznie na każdym arkuszu i łącznie mogą stanowić ponad 50 proc. punktów - podkreśla.

Postrach na maturze 2026. Tego zadania boją się uczniowie

Co zatem najtrudniejszego może pojawić się na maturze na poziomie podstawowym?

- Od zeszłego roku ponownie na maturze mogą się pojawić dowody geometryczne, w zeszłym roku ostatecznie taki dowód się nie pojawił. Gdyby w tym roku pojawiło się takie zadanie, to mogłoby być jednym z trudniejszych.

- Dopóki w zadaniu chodzi o wykorzystanie typowych własności to uczniowie dość dobrze sobie radzą - podkreśla Surmacz. Problemem są zadania, które wymagają wydobycia z ich treści kluczowych informacji oraz zaplanowania strategii rozwiązania.

- Do takich zadań należą między innymi zadania otwarte z planimetrii, geometrii analitycznej, stereometrii, czy też w ostatnich latach często pojawiające się zadanie optymalizacyjne - dodaje Surmacz.

Tomasz Kozicki zwraca uwagę na kolejną kluczową kwestię - pracę na arkuszach egzaminacyjnych. Według niego ostatnie tygodnie przed maturą warto poświęcić głównie na rozwiązywanie pełnych arkuszy CKE czy próbnych arkuszy przygotowanych przez wydawnictwa i analizę schematów punktowania.

- Uczniowie często tracą punkty nie dlatego, że nie potrafią rozwiązać zadania, lecz dlatego, że nieprecyzyjnie formułują odpowiedzi, nie dopisują jednostek, skracają zapis rozumowania lub nie czytają polecenia do końca - zauważa.

Korepetytor wspomina także o budowaniu odporności psychicznej.- Matematyka budzi u wielu maturzystów duży stres, a presja progu 30 proc. potrafi paraliżować. Tymczasem systematyczna praca z arkuszami bardzo obniża poziom lęku, a egzamin przestaje być niewiadomą, a staje się powtarzalnym schematem. Sam w klasie maturalnej co najmniej raz w miesiącu organizuję próbny egzamin maturalny tak, aby przyzwyczaić uczniów do pracy z arkuszem - mówi.

Matura 2026 a sztuczna inteligencja. Pomoc czy przeszkoda?

Uczniowie podczas nauki coraz chętniej sięgają po pomoc sztucznej inteligencji. Duże modele językowe stały się naturalnym elementem procesu i, jak podkreśla Piotr Kozicki, nie ma sensu udawać, że ich nie ma.

- Modele językowe mogą być bardzo wartościowym wsparciem w przygotowaniach do matury. Potrafią wyjaśnić teorię krok po kroku, zaproponować alternatywne metody rozwiązania, wygenerować dodatkowe zadania, czy pomóc zrozumieć błąd - uważa. - Ich ogromną zaletą jest dostępność i brak oceniania, uczeń może zadawać pytania tak długo, jak potrzebuje. Dla wielu młodych osób to realne wsparcie w procesie uczenia się.

Korepetytor jednocześnie apeluje o ostrożność - modele językowe wciąż potrafią popełniać błędy rachunkowe, upraszczać rozwiązania lub przedstawiać odpowiedzi w sposób błędny.

- Kluczowe jest podejście krytyczne. Sztuczna inteligencja powinna być traktowana jako narzędzie wspierające, a nie zastępujące samodzielne myślenie. Najlepszy model nauki to ten, w którym uczeń najpierw próbuje rozwiązać zadanie samodzielnie, następnie konfrontuje swoje rozwiązanie z innym źródłem - czy to arkuszem CKE, nauczycielem, czy właśnie narzędziem AI i analizuje ewentualne różnice - podkreśla.

Wspomina, że niedawno sam próbował wykorzystać narzędzia AI do stworzenia arkusza. Na pięć przygotowanych zadań, cztery zawierały poważne błędy.

Ekspert w ''Gościu Wydarzeń'' o ustawie dotyczącej programu SAFE: Premier zastawił pułapkę na prezydenta Polsat News Polsat News