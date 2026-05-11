Matura 2026 z matematyki na poziomie rozszerzonym. Rozpoczął się egzamin
O godz. 9 rozpoczęła się matura 2026 z matematyki na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu przystąpiło ponad 93 tysiące tegorocznych abiturientów. Egzamin potrwa 180 minut. O godz. 14 w Interii pojawi się oficjalny arkusz CKE oraz rozwiązania przygotowane przez naszych ekspertów.
Spis treści:
- Matura 2026 z matematyki na poziomie rozszerzonym - w Interii arkusz CKE i odpowiedzi
- Matematyka na poziomie rozszerzonym. Jak wygląda matura 2026?
- Matura 2026 - kiedy CKE opublikuje wyniki?
Matura 2026 z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 9. Na zmagania z zadaniami maturalnymi abiturienci mają 180 minut.
Do egzaminu z matematyki podchodzi ponad 93 tysiące tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia.
Matematyka jest jednym z najpopularniejszych przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym. Ustępuje w tym zastawieniu jedynie językowi angielskiemu.
Matura 2026 z matematyki na poziomie rozszerzonym - w Interii arkusz CKE i odpowiedzi
Równo o godz. 14 w Interii pojawi się oficjalny arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z matematyki na poziomie rozszerzonym, a także rozwiązania do zadań przygotowane przez naszych ekspertów - zachęcamy do uważnego śledzenia.
Matematyka na poziomie rozszerzonym nie jest egzaminem obowiązkowym. Nie ma też progu zdawalności, jednak wynik dla uczniów przystępujących do testu ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji na wybrane kierunki studiów.
Z kolei o godz. 14 w poniedziałek rozpocznie się egzamin rozszerzony z języka rosyjskiego.
Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci.
Matematyka na poziomie rozszerzonym. Jak wygląda matura 2026?
W trakcie egzaminu z matematyki uczniowie korzystać mogą z przyborów: linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz z karty wybranych wzorów matematycznych.
Do zdobycia na teście jest 50 punktów. W arkuszu CKE maturzyści znajdują jedynie zadania otwarte (od 10 do 14).
Przygotowane zadania weryfikują wiedzę uczniów na poziomie rozszerzonym z zagadnień takich jak m.in.: wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań, funkcje, ciągi, trygonometria, planimetria, geometria, stereometria, kombinatoryka, rachunki prawdopodobieństwa i statystyka czy optymalizacja i rachunek różniczkowy.
Matura 2026 - kiedy CKE opublikuje wyniki?
Oficjalne wyniki matury z terminu podstawowego i dodatkowego CKE opublikuje 8 lipca. Wtedy to uczniowie otrzymają w swoich szkołach także świadectwa maturalne.
W 2025 roku do matury z matematyki rozszerzonej podeszło 71 tysięcy abiturientów. Średni wyniki z egzaminu wyniósł 33 proc.
