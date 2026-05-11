Matura 2026 z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 9. Na zmagania z zadaniami maturalnymi abiturienci mają 180 minut.

Do egzaminu z matematyki podchodzi ponad 93 tysiące tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia.

Matematyka jest jednym z najpopularniejszych przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym. Ustępuje w tym zastawieniu jedynie językowi angielskiemu.

Równo o godz. 14 w Interii pojawi się oficjalny arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z matematyki na poziomie rozszerzonym, a także rozwiązania do zadań przygotowane przez naszych ekspertów - zachęcamy do uważnego śledzenia.

Matematyka na poziomie rozszerzonym nie jest egzaminem obowiązkowym. Nie ma też progu zdawalności, jednak wynik dla uczniów przystępujących do testu ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji na wybrane kierunki studiów.

Z kolei o godz. 14 w poniedziałek rozpocznie się egzamin rozszerzony z języka rosyjskiego.

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Matematyka na poziomie rozszerzonym. Jak wygląda matura 2026?

W trakcie egzaminu z matematyki uczniowie korzystać mogą z przyborów: linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz z karty wybranych wzorów matematycznych.

Do zdobycia na teście jest 50 punktów. W arkuszu CKE maturzyści znajdują jedynie zadania otwarte (od 10 do 14).

Przygotowane zadania weryfikują wiedzę uczniów na poziomie rozszerzonym z zagadnień takich jak m.in.: wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań, funkcje, ciągi, trygonometria, planimetria, geometria, stereometria, kombinatoryka, rachunki prawdopodobieństwa i statystyka czy optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Matura 2026 - kiedy CKE opublikuje wyniki?

Oficjalne wyniki matury z terminu podstawowego i dodatkowego CKE opublikuje 8 lipca. Wtedy to uczniowie otrzymają w swoich szkołach także świadectwa maturalne.

W 2025 roku do matury z matematyki rozszerzonej podeszło 71 tysięcy abiturientów. Średni wyniki z egzaminu wyniósł 33 proc.

