Matura 2026 z matematyki na poziomie podstawowym. Koniec egzaminu
Równo o godz. 12 setki tysięcy abiturientów zakończyło zmagania z arkuszem CKE z matematyki na poziomie podstawowym. Jak im poszło? Matura z matematyki uchodzi za jedną z najtrudniejszych.
Spis treści:
- Matematyka na maturze 2026 - arkusz CKE i rozwiązania w Interii
- Matura 2026 z matematyki - jak wygląda arkusz CKE?
- Matura z matematyki - zdjęcia arkusza CKE w sieci
- Matura 2026 - arkusze i rozwiązania codziennie w Interii
Przystąpiło do niej ponad 340 tysięcy tegorocznych abiturientów, a także ponad 29 tysięcy absolwentów szkół średnich z poprzednich lat.
Matematyka na maturze 2026 - arkusz CKE i rozwiązania w Interii
Na maturze 2026 z matematyki do zdobycia jest 50 punktów. Aby zdać ten obowiązkowy egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 15 punktów (30 proc.).
Matura 2026 z matematyki - jak wygląda arkusz CKE?
W arkuszu CKE z matematyki znajdują się zadania otwarte i zamknięte. Zadania egzaminacyjne weryfikują, w jakim stopniu uczeń potrafi wykonywać poszczególne obliczenia, analizować, przetwarzać i pozyskiwać informacje oraz dane liczbowe.
W trakcie egzaminu z matematyki maturzyści korzystać mogli z linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz tablicy wybranych wzorów matematycznych.
Matura z matematyki - zdjęcia arkusza CKE w sieci
We wtorek, podobnie jak na maturze z języka polskiego, po rozpoczęciu egzaminu zdjęcia arkusza CKE szybko trafiły do sieci.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał Interii, że nie zidentyfikowano jeszcze, w której szkole zostały zrobione zdjęcia - zarówno te na egzaminie z języka polskiego, jak i z matematyki. - Mamy 350 tysięcy zdających i jednostkowe przypadki się zdarzają - podkreślił.
