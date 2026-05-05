O godz. 12 zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym.

Przystąpiło do niej ponad 340 tysięcy tegorocznych abiturientów, a także ponad 29 tysięcy absolwentów szkół średnich z poprzednich lat.

Na maturze 2026 z matematyki do zdobycia jest 50 punktów. Aby zdać ten obowiązkowy egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 15 punktów (30 proc.).

W arkuszu CKE z matematyki znajdują się zadania otwarte i zamknięte. Zadania egzaminacyjne weryfikują, w jakim stopniu uczeń potrafi wykonywać poszczególne obliczenia, analizować, przetwarzać i pozyskiwać informacje oraz dane liczbowe.

W trakcie egzaminu z matematyki maturzyści korzystać mogli z linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz tablicy wybranych wzorów matematycznych.

We wtorek, podobnie jak na maturze z języka polskiego, po rozpoczęciu egzaminu zdjęcia arkusza CKE szybko trafiły do sieci.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał Interii, że nie zidentyfikowano jeszcze, w której szkole zostały zrobione zdjęcia - zarówno te na egzaminie z języka polskiego, jak i z matematyki. - Mamy 350 tysięcy zdających i jednostkowe przypadki się zdarzają - podkreślił.

