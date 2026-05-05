Spis treści: Ile trwa matura 2026 z matematyki? Arkusz CKE i odpowiedzi w Interii Matura 2026 z matematyki - jak wygląda arkusz CKE? Matematyka na maturze 2026 - co można wziąć na egzamin? Matura 2026 - incydenty podczas egzaminów z języka polskiego Matura 2026 - kiedy wyniki CKE z matematyki?

O godzinie 9 rozpoczęła sięmatura z matematyki 2026 na poziomie podstawowym. To drugi obowiązkowy egzamin pisemny.

Ile trwa matura 2026 z matematyki? Arkusz CKE i odpowiedzi w Interii

Do testu z matematyki przystępuje ponad 340 tysięcy tegorocznych abiturientów, a także ponad 29 tysięcy absolwentów z lat ubiegłych, którzy w przeszłości nie przystąpili do egzaminu, chcą poprawić swój wynik bądź nie zdali poprzednim razem.

Egzamin potrwa 180 minut, a więc zakończy się o godz. 12.

Z kolei już o godz. 14 w Interii pojawi się oficjalny arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wraz z odpowiedziami do wszystkich zadań, które przygotują nasi eksperci.

Poniżej link do rozwiązań i arkusza CKE z języka polskiego:

Arkusze CKE i rozwiązania ekspertów w Interii pojawiać będą się także w kolejnych dniach - tutaj harmonogram matury 2026 - pełna lista przedmiotów

Matura 2026 z matematyki - jak wygląda arkusz CKE?

Egzamin maturalny z matematyki jest jednym z obowiązkowych, który trzeba napisać na co najmniej 30 proc., by zdać. Oznacza to, że niezbędne jest zdobycie co najmniej 15 z 50 punktów.

Arkusz CKE z matematyki podzielony jest na dwie zasadnicze części - tę z zadaniami otwartymi oraz z poleceniami do zadań otwartych.

Zgodnie z podstawą programową i wymogami CKE przygotowane polecenia weryfikować mają m.in. czy uczniowie posiadają określone zdolności rachunkowe, a także czy potrafią wykorzystywać, analizować i opracowywać informacje oraz dane liczbowe.

Matematyka na maturze 2026 - co można wziąć na egzamin?

Podczas egzaminu maturalnego z matematyki uczniowie mogą korzystać określonych akcesoriów pomocniczych. Mowa o:

linijce,

cyrklu,

kalkulatorze prostym,

tablicy wzorów - tę abiturientom zapewniają na egzaminie szkoły.

Matura 2026 - incydenty podczas egzaminów z języka polskiego

W poniedziałek, w trakcie egzaminów z języka polskiego, nie obyło się bez incydentów.

Podczas matury w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia arkuszy CKE, które - jak się potem okazało - były oryginalne.

W rozmowie z Interią dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr hab. Robert Zakrzewski przekazał, że sprawa będzie przenalizowana.

- W przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania prawa sprawy będą kierowane do prokuratury - opisał Robert Zakrzewski.

Matura 2026 - kiedy wyniki CKE z matematyki?

Oficjalne wyniki z matury 2026 - która odbędzie się w terminie podstawowym oraz dodatkowym - opublikowane przez CKE zostaną 8 lipca. Wtedy też abiturienci otrzymają w szkołach świadectwa maturalne.

W 2025 roku zdawalność matematyki na maturze wyniosła 85 proc. Z kolei średni wynik z przedmiotu zwanego królową nauk oscylował wokół 61 proc.

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

"Wydarzenia": Potężny pożar w Gliwicach. Dym było widać z sześćdziesięciu kilometrów Polsat News