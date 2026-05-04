Spis treści: Tematy maturalne - język polski 2026 - arkusz CKE Matura z języka polskiego - doszło do przecieków w trakcie egzaminu Kiedy wyniki z matury 2026? Arkusze i rozwiązania w Interii

Matura z języka polskiego rozpoczęła się o godz. 9 i trwała 240 minut.

Link do całego arkusza CKE i wszystkich odpowiedzi ekspertów:

Test z języka polskiego jest pierwszym w maturalnym maratonie i jednym z obowiązkowych. Aby zdać, trzeba zdobyć 30 proc. wszystkich możliwych punktów (18/60).

Najwięcej punktów, bo 35, uzyskać można za przygotowanie wypracowania na jeden z dwóch zadanych tematów. Nic więc dziwnego, że polecenia z tej części egzaminu zawsze wzbudzają powszechne zainteresowanie.

Jakie tematy maturalne pojawiły się na teście z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2026 roku?

Tematy maturalne - język polski 2026 - arkusz CKE

Tematy maturalne - język polski CKE materiał zewnętrzny

Tematy maturalne - język polski 2026 CKE materiał zewnętrzny

Temat pierwszy, którzy mogli wybrać maturzyści, brzmiał:

"Wpływ pracy na życie człowieka i na otaczającą go rzeczywistość"

Drugi temat, którzy mogli wybrać abiturienci:

"Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?"

Tematy maturalne - język polski 2026 CKE materiał zewnętrzny

Praca maturzysty powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

W tekście uczeń powinien odwołać się do:

lektury obowiązkowej z arkusza,

innego utworu literackiego, także utworu poetyckiego,

wybranych kontekstów.

Matura z języka polskiego - doszło do przecieków w trakcie egzaminu

Matura z języka polskiego rozpoczęła się o godz. 9. Niedługo potem w sieci zaczęły krążyć zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego CKE.

- W przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania prawa sprawy będą kierowane do prokuratury - przekazał Interii dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Jak doprecyzował, nie wydarzy się to w poniedziałek po południu, gdyż na analizę i napisanie wniosku potrzeba więcej czasu.

Kiedy wyniki z matury 2026? Arkusze i rozwiązania w Interii

Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalne wyniki matury 2026 - dla terminu podstawowego i dodatkowego - ogłosi 8 lipca. Tego dnia uczniowie otrzymają także swoje świadectwa maturalne.

W 2025 roku poziom zdawalności testu z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 95,2 proc.

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Wicemarszałek Senatu w "Gościu Wydarzeń" o inicjatywie prezydenta: Nie wierzę w skuteczność Polsat News