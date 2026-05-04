Matura 2026 z języka polskiego. Rozpoczął się egzamin
Matura 2026 wystartowała. Gdy wybiła godz. 9, setki tysięcy abiturientów rozpoczęły rozwiązywanie arkusza CKE z języka polskiego na poziomie podstawowym. To jeden z obowiązkowych egzaminów. W Interii już o godz. 14 opublikujemy wszystkie zadania, a także rozwiązania proponowane przez naszych ekspertów.
Równo o godz. 9 wystartowała matura 2026.
Ponad 344 tysiące maturzystów w całej Polsce przystąpiło do pierwszego z obowiązkowych egzaminów - języka polskiego na poziomie podstawowym.
Egzamin z języka polskiego potrwa 240 minut. Jest to jeden z testów z progiem zdawalności. Aby pozytywnie zaliczyć maturę z tego przedmiotu, należy zdobyć 30 proc. wszystkich punktów. Maksymalnie jest ich do zdobycia 60.
Matura 2026 - rozpoczął się egzamin z języka polskiego
W trakcie egzaminu maturalnego z języka polskiego abiturienci zmagają się z zadaniami pogrupowanymi w trzech częściach:
- język polski w użyciu (10 punktów),
- test historycznoliteracki (15 punktów),
- wypracowanie (35 punktów).
Matura z języka polskiego zweryfikować ma umiejętność abiturientów m.in. radzenia sobie z rozumieniem tekstów, posługiwania się poprawną polszczyzną oraz tworzenia rozmaitych materiałów tekstowych. Poszczególne zdania sprawdzić mają też znajomość lektur i dzieł kultury.
Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.
Matura z języka polskiego - arkusz CKE i rozwiązania w Interii
Matura z języka polskiego zakończy się o godz. 13.
Już godzinę później - o godz. 14 - w Interii opublikujemy oficjalny arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także rozwiązania naszych ekspertów.
Dzięki temu maturzyści zaraz po egzaminie będą mieli możliwość przeanalizować poszczególne polecenia i orientacyjnie sprawdzić, jak poszło im na egzaminie.
Podobnie wyglądać będzie to w przypadku kolejnych egzaminów - tutaj harmonogram matury 2026 - pełna lista przedmiotów
Oficjalne wyniki wszystkich egzaminów maturalnych CKE opublikuje natomiast 8 lipca.