Matura 2026 - język angielski - temat wypowiedzi pisemnej Matura 2026 - język angielski na poziomie podstawowym

Matura 2026 z języka angielskiego trwała 120 minut i zakończyła się o godz. 11.

Na egzaminie na poziomie podstawowym do zdobycia było 60 punktów. Ostatnie zdanie - stworzenie wypowiedzi pisemnej - pozwalało na uzyskanie 12 z nich.

Jak brzmiała treść polecenia wypowiedzi pisemnej na tegorocznym teście?

Temat wypowiedzi pisemnej - język angielski na poziomie podstawowym na maturze 2026

"W zeszłym tygodniu odwiedziłeś miejsce, w którym ostatni raz byłeś jako dziecko" - rozpoczyna się polecenie. Maturzyści mieli w e-mailu do koleżanki z Anglii:

poinformować, dlaczego odwiedzili to miejsce ponownie,

napisać, co zmieniło się tym miejscu od wizyty w dzieciństwie,

zrelacjonować, co wydarzyło się podczas wizyty w tym miejscu w zeszłym tygodniu,

zaproponować koleżance odwiedzenie tego miejsca i wyjaśnić, jak do niego dotrzeć.

Za treść egzaminator przyznać może od zera do 5 punktów, za spójność i logikę do 2, za zakres wykorzystanych środków językowych do 3, a za poprawność zastosowanych środków językowych do 2.

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym składa się - prócz wypowiedzi pisemnej z trzech części - rozumienia ze słuchu, pracy z tekstami pisanymi oraz poleceniami weryfikującymi znajomość środków językowych.

Z kolei już 7 maja matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Start o godz. 9. W Interii od godz. 14 arkusz CKE i rozwiązania.

