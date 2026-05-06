Spis treści: Matura 2026 - język angielski na poziomie rozszerzonym Matura 2026 z historii muzyki na poziomie rozszerzonym Matura 2026 - arkusze CKE i rozwiązania w Interii

Po serii obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym czas na matury 2026 z przedmiotów rozszerzonych.

7 maja abiturienci pisać będą dwa testy: z języka angielskiego oraz historii muzyki.

Matura 2026 - język angielski na poziomie rozszerzonym

Język angielski to najchętniej wybierany przedmiot w rozszerzeniu. Egzamin trwać będzie 150 minut. Do zdobycia będzie maksymalnie 60 punktów. Dla testu nie ma progu zdawalności, jednak wynik ma dla maturzystów kluczowe znaczenie w trakcie rekrutacji na wymarzone kierunki studiów.

Arkusz CKE z języka angielskiego podzielony jest na kilka części. W pierwszej uczniowie rozwiązują zadania ze słuchania. Weryfikowana jest też znajomość środków językowych czy interpretowania i przetwarzania informacji zawartych w tekstach pisanych.

W ostatniej części abiturienci do stworzenia mają wypowiedź pisemną liczącą od 200 do 250 wyrazów. Kluczowe jest, by w treści wypełnić wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Może być to np. rozprawka, artykuł lub list formalny. Za zadanie to zdobyć można 13 punktów.

Egzamin z języka angielskiego zakończy się o godz. 11.30. Natomiast już o godz. 14 w Interii opublikujemy arkusz CKE i odpowiedzi naszego eksperta.

Matura 2026 z historii muzyki na poziomie rozszerzonym

O godz. 14 7 maja rozpocznie się z kolei matura 2026 z historii sztuki. Egzamin potrwa 180 minut. Maksymalnie do zdobycia jest 60 punktów.

W arkuszach znajdują się polecenia weryfikujące np. wiedzę dotyczącą okresów i epok w muzyce, kompozytorów, nazw technik kompozytorskich, cech dźwięków, zapisów nutowych czy gatunków muzycznych. W ostatnim zadaniu maturzysta do stworzenia ma wypracowanie na jeden z dwóch zadanych tematów. Do zdobycia jest 15 punktów.

Publikacja arkusza CKE w Interii następnego dnia.

Matura 2026 - arkusze CKE i rozwiązania w Interii

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

