Startują egzaminy na poziomie rozszerzonym. W czwartek matura 2026 z języka angielskiego o godz. 9. To najpopularniejszy przedmiot dodatkowy wybierany przez abiturientów. Z kolei o godz. 14 rozpocznie się test z historii sztuki.
Spis treści:
- Matura 2026 - język angielski na poziomie rozszerzonym
- Matura 2026 z historii muzyki na poziomie rozszerzonym
- Matura 2026 - arkusze CKE i rozwiązania w Interii
Po serii obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym czas na matury 2026 z przedmiotów rozszerzonych.
7 maja abiturienci pisać będą dwa testy: z języka angielskiego oraz historii muzyki.
Matura 2026 - język angielski na poziomie rozszerzonym
Język angielski to najchętniej wybierany przedmiot w rozszerzeniu. Egzamin trwać będzie 150 minut. Do zdobycia będzie maksymalnie 60 punktów. Dla testu nie ma progu zdawalności, jednak wynik ma dla maturzystów kluczowe znaczenie w trakcie rekrutacji na wymarzone kierunki studiów.
Arkusz CKE z języka angielskiego podzielony jest na kilka części. W pierwszej uczniowie rozwiązują zadania ze słuchania. Weryfikowana jest też znajomość środków językowych czy interpretowania i przetwarzania informacji zawartych w tekstach pisanych.
W ostatniej części abiturienci do stworzenia mają wypowiedź pisemną liczącą od 200 do 250 wyrazów. Kluczowe jest, by w treści wypełnić wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Może być to np. rozprawka, artykuł lub list formalny. Za zadanie to zdobyć można 13 punktów.
Egzamin z języka angielskiego zakończy się o godz. 11.30. Natomiast już o godz. 14 w Interii opublikujemy arkusz CKE i odpowiedzi naszego eksperta.
Matura 2026 z historii muzyki na poziomie rozszerzonym
O godz. 14 7 maja rozpocznie się z kolei matura 2026 z historii sztuki. Egzamin potrwa 180 minut. Maksymalnie do zdobycia jest 60 punktów.
W arkuszach znajdują się polecenia weryfikujące np. wiedzę dotyczącą okresów i epok w muzyce, kompozytorów, nazw technik kompozytorskich, cech dźwięków, zapisów nutowych czy gatunków muzycznych. W ostatnim zadaniu maturzysta do stworzenia ma wypracowanie na jeden z dwóch zadanych tematów. Do zdobycia jest 15 punktów.
Publikacja arkusza CKE w Interii następnego dnia.
Matura 2026 - arkusze CKE i rozwiązania w Interii
