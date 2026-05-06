Matura 2026 z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wystartował egzamin

Karolina Głodowska

Język angielski na poziomie podstawowym - maturę 2026 z tego przedmiotu o godz. 9 rozpoczęli tegoroczni abiturienci. Na rozwiązanie arkusza mają 120 minut. Z kolei już o godz. 14 w Interii opublikujemy oficjalny arkusz CKE i rozwiązania naszego eksperta.

Spis treści:

  1. Matura 2026 z języka angielskiego. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii
  2. Język angielski na maturze 2026 - jak wygląda arkusz CKE?
  3. Matura 2026 - pisemne egzaminy rozszerzone - rozwiązania w Interii

Język obcy nowożytny - z tym przedmiotem równo o godz. 9 zmagania rozpoczęli maturzyści.

Zdecydowana większość, bo ponad 338 tysięcy tegorocznych abiturientów, wybrała język angielski.

Dla porównania: drugi najczęściej wybierany język na poziomie podstawowym to niemiecki. Egzamin z tego przedmiotu napisze 3,5 tysiąca osób.

Matura 2026 z języka angielskiego. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii

Test ten potrwa 120 minut. Do zdobycia jest 60 punktów. Matura z języka angielskiego 2026 to egzamin obowiązkowy z progiem zdawalności na poziomie 30 proc. Aby zdać, uzyskać należy zatem co najmniej 18 punktów.

Język angielski na maturze 2026 - jak wygląda arkusz CKE?

W arkuszu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z języka angielskiego maturzyści znajdują zdania weryfikujące konkretne umiejętności. Test składa się z zadań sprawdzających:

  • umiejętność rozumienia języka obcego ze słuchu,
  • rozumienie tekstów pisanych,
  • znajomość środków językowych,
  • zdolność przygotowania krótkiej wypowiedzi pisemnej. Od 100 do 150 wyrazów na zadany temat.

Dawid Zdrojewski

Matura 2026 - pisemne egzaminy rozszerzone - rozwiązania w Interii

Język polski, matematyka i język obcy nowożytny - to przedmioty na poziomie podstawowym, do których przystąpić musi każdy abiturient. Są one obowiązkowe i trzeba zaliczyć je na co najmniej 30 proc.

Prócz tego maturzystów czeka dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i wybranego obcego.

Harmonogram matury 2026 - pełna lista przedmiotów

Ponadto każdy absolwent przystąpić musi do jednej matury na poziomie rozszerzonym - także z przedmiotu do wyboru. W przypadku tego testu nie ma progu zaliczeniowego. Maksymalnie przystąpić można do pięciu egzaminów w rozszerzeniu.

Wyniki matur CKE opublikuje 8 lipca.

Anna Nicz
