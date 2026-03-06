Matura 2026 w cieniu wielkich zmian w ortografii. CKE rozwiewa wątpliwości

Nowe zmiany w ortografii upraszczają pisownię wielu wyrazów i związków wyrazowych. Coś co do tej pory uznawane było za błąd, dziś już stało się regułą. Czy nowe zasady będą obowiązywały na egzaminach w tym roku? I tak i nie. Wyjaśniamy.

To szczególnie istotne podczas pisania wypracowania z języka polskiego, gdzie poprawność ortograficzna jest punktowana osobno. Strata tych kilku punktów może zaważyć na dostaniu się do wybranego liceum (egzamin ósmoklasisty) czy na studia (matura).

Matura 2026. Zmiany w ortografii. CKE zabrała głos

Głos w sprawie zasad oceniania ortografii na maturze i egzaminie ósmoklasisty zabrała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dyrektor Robert Zakrzewski uspokoił uczniów, że nie muszą uczyć się nowych zasad pisowni na tegoroczne egzaminy. Wystarczy im znajomość zasad pisowni obowiązujących do tej pory.

Nowe zasady ortografii zaczną obowiązywać na egzaminie maturalnym i ósmoklasisty dopiero w 2031 roku. Do tego czasu podczas sprawdzania arkuszy, egzaminatorzy będą dopuszczali zapisy na starych i nowych zasadach.

Nowe zasady ortografii - co się zmieniło z początkiem 2026 roku?

Jak podkreśla Rada Języka Narodowego, wprowadzone w 2026 roku zmiany w ortografii uproszczają i ujednolicają zapis do tej pory problematycznych wyrażeń i wyrazów. Usunięto także wyjątki od niektórych reguł. Oto przykłady zmian wprowadzonych w ortografii:

pisownia wielką literą nazw mieszkańców miast, dzielnic i osiedli np. Warszawianin, Mokotowianin, Nowohucianin - do tej pory pisane małą literą;

rozdzielna pisownia cząstek -bym, -byś, byśmy ze spójnikami, np. "Zastanawiam się, czy by nie przeczytać tej książki";

łączna pisownia nie z imiesłowami odmiennymi, np.niesłuchający, niepracujący, nieznany, nieoczekiwane;

pisownia małą literą przymiotników tworzonych od nazw osobowych np. dramat szekspirowski, epoka zygmuntowska;

łączna pisownia członu pół np. półżartem, półserio;

pisownia dużą literą obiektów przestrzeni publicznej, także wyrazów aleja, brama, bulwar np. Aleja Róż, Park Kościuszki, Zamek Książ;

łączna pisownia "nie" z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi bez względu na kategorię stopnia, np. nienajlepiej, nielepiej.

Wszystkie wprowadzone zmiany ortograficzne są dostępne na stronie Rady Języka Polskiego.

