Matura 2026. Rozpoczął się egzamin z historii na poziomie rozszerzonym
Historia na poziomie rozszerzonym - to z tym przedmiotem w poniedziałek mierzą się abiturienci. Egzamin rozpoczął się o godz. 9 i potrwa 180 minut. W Interii sprawdzisz, jak ci poszło. Po godz. 14 opublikujemy arkusz i odpowiedzi ekspertów.
Egzamin maturalny z historii na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9. Na rozwiązanie arkusza CKE tegoroczni abiturienci mają 180 minut.
Do zdobycia za bezbłędne wypełnienie testu jest 60 punktów.
Matura 2026 z historii, poziom rozszerzony. W Interii arkusz CKE i rozwiązania
Egzamin zakończy się o godz. 12. Natomiast tuż po godz. 14 w Interii pojawi się oficjalny arkusz CKE matury 2026, a zaraz potem także rozwiązania ekspertów. Zachęcamy do uważnego śledzenia naszych stron.
Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.
Matura 2026, historia. Kiedy wyniki?
W 2026 roku maturę z historii na poziomie rozszerzonym pisze ponad 22 tysiące tegorocznych absolwentów (6,4 proc. z nich).
Także w środę o godz. 14 rozpocznie się matura 2026 z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym.
Oficjalne wyniki CKE matury 2026 opublikuje 8 lipca.
Matura 2026. Arkusze CKE i rozwiązania w Interii
Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci.
