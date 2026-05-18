Matura 2026. Przed zdającymi egzamin z rozszerzonej fizyki
Maturzyści we wtorek przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki na poziomie rozszerzonym. Po południu zaplanowano egzaminy z języka hiszpańskiego. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć.
Za maturzystami seria obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym. W trzecim tygodniu matur absolwenci szkół średnich podchodzą wyłącznie do przedmiotów dodatkowych, tzw. do wyboru. Trwają także matury ustne.
We wtorek przed zdającymi egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Test rozpocznie się o godz. 9 i potrwa 180 minut.
Fizyka na maturze 2026. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii
Egzamin z fizyki zakończy się we wtorek o godz. 12.
Z kolei tuż o godz. 14 w Interii pojawi się oficjalny arkusz CKE, a także odpowiedzi do zadań, które opracują nasi eksperci.
Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.
Matura z rozszerzonej fizyki. Jak wygląda egzamin?
Matura 2026 z rozszerzonej fizyki jest jednym z egzaminów dodatkowych, do którego przystąpić można dobrowolnie (każdy maturzysta musi przystąpić do jednego testu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym).
W arkuszu CKE znajdują się głównie zadania otwarte - stanowią one 80 proc. wszystkich możliwych do zdobycia punktów, tych jest 60.
W trakcie matury abiturienci mogą korzystać z: linijki, kalkulatora naukowego oraz karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych.
Matura 2026 z fizyki. Zdawalność, średni wynik
Fizyka jest jednym z przedmiotów dodatkowych, na których nie obowiązuje próg zdawalności. Oznacza to, że matury tej nie da się nie zdać.
Średni wynik matury z fizyki w 2025 roku wyniósł 41 proc.
Oficjalne wyniki CKE opublikuje 8 lipca.
Matura 2026. Arkusze CKE i rozwiązania - oto lista
Arkusze CKE z rozwiązaniami - obowiązkowe matury 2026 na poziomie podstawowym:
Poniżej z kolei poziom rozszerzony: