Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego.

Oprócz tego każdy maturzysta musi przystąpić także do co najmniej jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny oraz matematyka, język polski i języki obce.

Matura 2026. W piątek egzaminy z biologii i filozofii

W piątek o godz. 9 odbędzie się egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Matura ta będzie trwała 180 minut i zakończy się o godz. 12.

Tuż po godz. 14 opublikujemy w Interii arkusz CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Zapraszamy do śledzenia.

Drugi z piątkowych egzaminów - z filozofii - rozpocznie się o godz. 14. Zdający na rozwiązanie wszystkich zadań będą mieli 180 minut.

Matura 2026 z biologii. Jak wygląda egzamin?

W arkuszu z biologii znajdzie się 44-56 zadań, w tym 10-16 zadań zamkniętych i 34-40 otwartych. Zadania zamknięte najczęściej będą zadaniami typu typu prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru lub wymagać będą dopasowania bądź dobrania części zdania.

Zadania otwarte obejmować będą polecenia polegające na uzupełnianiu luk, podawaniu odpowiedzi w postaci pojedynczych wyrazów, wyjaśnianiu mechanizmów czy też wykazywaniu związków przyczynowo-skutkowych.

Łączna liczba punktów, którą można będzie zdobyć, to 60, z czego za zadania zamknięte można uzyskać 10-15 punktów (ok. 30 proc.), a za zadania otwarte 45-50 punktów (ok. 70 proc).

Matura 2026. Jak ją zdać? Kiedy wyniki?

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z każdego z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu ma prawo do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

