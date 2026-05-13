Choć arkusze CKE nie wyciekły przed rozpoczęciem egzaminów, to w tym roku niektórzy maturzyści rozwiązywali egzaminy przy pomocy m.in sztucznej inteligencji. Schemat jest prosty. O godzinie 9 rozpoczyna się egzamin, a uczniowie, którzy złamali zakaz wnoszenia na salę telefonów, robią zdjęcia arkusza i wrzucają je na specjalne grupy, na które zapisują się dziesiątki tysięcy maturzystów.

W tym miejscu rozwiązywany jest egzamin, właśnie przy pomocy AI, a uczniowie, zaglądając między stronami arkusza w telefon, przepisują podpowiedziane rozwiązania.

W ten sposób można zdać maturę na wynik, którego w uczciwych okolicznościach może nigdy by się nie zdobyło.

Matura 2026 z zabezpieczeniami, które nie działają

Jak aktualnie zabezpieczana jest matura? O planowanych ograniczeniach opowiadał Interii jeszcze przed egzaminami szef CKE Robert Zakrzewski.

"Każdy arkusz będzie zabezpieczony banderolami; arkusze będą pakowane w bezpieczne koperty typu safebag, których nie da się otworzyć w sposób niepozostawiający śladu" - czytamy w odpowiedzi przesłanej Interii.

Koperty z arkuszami są dostarczane do szkół przez Pocztę Polską w postaci zabezpieczonych pakietów, wymagają potwierdzenia odbioru przez osobę upoważnioną. Paczek nie można otworzyć przed określoną godziną, musi to się wydarzyć wyłącznie w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących i przedstawiciela zdających.

"Dodatkowo - jak w latach 2022-2025 - wybrane przesyłki będą zawierały nadajniki, które w momencie otworzenia przesyłki wysyłają sygnał, a każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez pracownika OKE albo CKE w trakcie połączenia audio-wideo z dyrektorem szkoły, w którym przesyłka została otworzona przed czasem" - dodawał dyrektor CKE.

Matura 2026. Unieważniono egzaminy kilkudziesięciu uczniom

Jeśli w trakcie egzaminu nauczyciel zobaczy, że uczeń korzysta z telefonu lub ściąga w jakikolwiek inny sposób, przerywa egzamin.

W taki sposób w tym roku unieważniono egzaminy kilkudziesięciu uczniom.

- Każdy przypadek wniesienia telefonu na salę egzaminacyjną traktowany jest bardzo poważnie, ponieważ jest to naruszenie obowiązujących procedur egzaminacyjnych - komentuje Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rzeczniczka podkreśla, że MEN i CKE analizują każde takie zdarzenie i "prowadzą stałą ewaluację procedur egzaminacyjnych". Gorczyca przyznaje, że przez rozwój nowych technologii "konieczna jest coraz większa uważność i dostosowywanie sposobów zabezpieczania egzaminów do nowych zagrożeń".

AI pisze maturę za uczniów. W kolejnych latach szykują się zmiany?

Jak CKE i MEN zamierzają ukrócić stosowaną na potęgę praktykę?

- Nie wykluczamy, że w przyszłości będą analizowane dodatkowe rozwiązania techniczne, w tym np. systemy wykrywania urządzeń elektronicznych - ujawnia Interii Gorczyca.

- Tego typu rozwiązania wymagają jednak bardzo dokładnej oceny, nie tylko organizacyjnej i finansowej, ale również prawnej oraz społecznej. Egzamin maturalny musi być jednocześnie bezpieczny, uczciwy i przeprowadzany z poszanowaniem godności oraz komfortu uczniów i nauczycieli. Dlatego wszelkie ewentualne zmiany muszą być dobrze przygotowane i proporcjonalne do realnych zagrożeń - dodaje.

Według rzeczniczki MEN obowiązujące procedury zabezpieczenia matur są wielopoziomowe, zaś dotychczasowe przypadki wniesienia na sale egzaminacyjne "wynikały z naruszenia zasad przez konkretnych zdających, a nie z systemowej luki".

Maturzyści pod kontrolą. "Nie wyobrażam sobie użycia zagłuszaczy"

O rozważaniu różnych opcji na wzmocnienie zabezpieczeń na egzaminach mówi też Robert Zakrzewski. - Wszystko musi być zgodnie z prawem. Nie wyobrażam sobie np. użycia zagłuszaczy sygnału w momencie, gdy obok szkoły jest chociażby szpital. To byłoby niebezpieczne - mówi.

Jakie dokładnie opcje są rozważane? Tego nie zdradza. - Odpowiem, gdy będę miał je już na stole. Muszą zostać zaakceptowane przez MEN, bo to dodatkowe koszty. Wówczas podam szczegóły.

Podczas dyskusji wokół matur i zabezpieczeń arkuszy pojawia się pytanie, czy rozwiązaniem mogłyby być matury ustne na większą niż aktualnie skalę. - Egzaminy ustne to jeden z wielu pomysłów, przypatrujemy się sprawie, ale na papierze łatwiej kontrolować ocenianie, egzamin jest równy dla wszystkich - mówi Zakrzewski.

- Zatrudniam 50 tysięcy egzaminatorów, wszystkich jestem w stanie przeszkolić. Wszyscy tak samo oceniają daną odpowiedź na dane pytanie. I to jest cała wartość. Tego nie możemy zaprzepaścić - dodaje dyrektor CKE.

