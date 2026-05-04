Matura 2026. Minister zaskoczyła na antenie. "Mojemu synowi"
- Wszystkim maturzystom, maturzystkom życzę sukcesów. Szczególnie jednemu, mojemu synowi - powiedziała na antenie Polsat News minister edukacji Barbara Nowacka. Powodzenia abiturientom życzył także prezydent Karol Nawrocki. W poniedziałek odbywa się matura z języka polskiego. O godz. 14 w Interii arkusz CKE i odpowiedzi ekspertów.
Równo o godz. 9 w polskich szkołach setki tysięcy maturzystów rozpoczęło rozwiązywanie pierwszego z tegorocznych egzaminów - testu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
"Drodzy maturzyści, dziś rozpoczynacie egzamin dojrzałości. Życzę wam wiary we własne siły i zdobytą wiedzę" - rozpoczął prezydent. "Trzymam za was kciuki. Powodzenia" - napisał w serwisie X Karol Nawrocki.
Post skierowany do tegorocznych abiturientów pojawił się także na profilu kancelarii premiera.
"Drodzy maturzyści, życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników" - napisano.
Matura 2026 z języka polskiego. Politycy życzą powodzenia
"Maturzystki i maturzyści! Dziś podchodzicie do egzaminu dojrzałości. Życzymy wam pewności siebie i powodzenia. Dajcie z siebie wszystko" - przeczytać można z kolei na oficjalnym profilu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Post z okolicznościowymi grafikami udostępniła także szefowa tego resortu Barbara Nowacka.
Prócz tego Nowacka zwróciła się do abiturientów w "Graffiti" w Polsat News.
- Wszystkim maturzystom, maturzystkom życzę sukcesów. Szczególnie jednemu, mojemu synowi. Trzymam kciuki, a rodzicom życzę spokoju większego niż we mnie. (...) Starannie przeczytajcie i przemyślcie odpowiedzi, nie spieszcie się, macie dużo czasu - mówiła szefowa resortu.
Głos w sieci zabrał także były minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek.
"Dziś rozpoczynają się tegoroczne egzaminy maturalne. Życzę wszystkim maturzystom powodzenia i bardzo dobrych wyników. Niech towarzyszą wam spokój, pewność siebie i odrobina szczęścia, a przygotowanie niech zaprocentuje na egzaminach" - napisał polityk, życząc tradycyjnie połamania piór.
Z kolei minister pracy, rodziny i polityki społecznej zwróciła się nie tylko do maturzystów.
"Maturzyści - powodzenia! Rodzice - spokoju! Nauczyciele - życzliwości! Wszystkim, którzy przeżywają matury, samych powodów do dumy i wyłącznie miłych wspomnień!" - napisała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
"Maturzyści, to wasz moment. Trochę stresu to norma, ale jestem przekonany, że każdy z was osiągnie wspaniałe wyniki" - napisał były premier Mateusz Morawiecki.
"Zróbcie swoje, potem już tylko ulga i wakacje" - napisał polityk, życząc powodzenia.
Matura 2026 z języka polskiego. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii
Matura z języka polskiego 2026 rozpoczęła się o godz. 9. To jeden z obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym; z progiem zdawalności (30 proc.).
