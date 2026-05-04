Równo o godz. 9 w polskich szkołach setki tysięcy maturzystów rozpoczęło rozwiązywanie pierwszego z tegorocznych egzaminów - testu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

"Drodzy maturzyści, dziś rozpoczynacie egzamin dojrzałości. Życzę wam wiary we własne siły i zdobytą wiedzę" - rozpoczął prezydent. "Trzymam za was kciuki. Powodzenia" - napisał w serwisie X Karol Nawrocki.

Rozwiń

Post skierowany do tegorocznych abiturientów pojawił się także na profilu kancelarii premiera.

"Drodzy maturzyści, życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników" - napisano.

Matura 2026 z języka polskiego. Politycy życzą powodzenia

"Maturzystki i maturzyści! Dziś podchodzicie do egzaminu dojrzałości. Życzymy wam pewności siebie i powodzenia. Dajcie z siebie wszystko" - przeczytać można z kolei na oficjalnym profilu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Post z okolicznościowymi grafikami udostępniła także szefowa tego resortu Barbara Nowacka.

Prócz tego Nowacka zwróciła się do abiturientów w "Graffiti" w Polsat News.

- Wszystkim maturzystom, maturzystkom życzę sukcesów. Szczególnie jednemu, mojemu synowi. Trzymam kciuki, a rodzicom życzę spokoju większego niż we mnie. (...) Starannie przeczytajcie i przemyślcie odpowiedzi, nie spieszcie się, macie dużo czasu - mówiła szefowa resortu.

Rozwiń

Głos w sieci zabrał także były minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek.

"Dziś rozpoczynają się tegoroczne egzaminy maturalne. Życzę wszystkim maturzystom powodzenia i bardzo dobrych wyników. Niech towarzyszą wam spokój, pewność siebie i odrobina szczęścia, a przygotowanie niech zaprocentuje na egzaminach" - napisał polityk, życząc tradycyjnie połamania piór.

Z kolei minister pracy, rodziny i polityki społecznej zwróciła się nie tylko do maturzystów.

"Maturzyści - powodzenia! Rodzice - spokoju! Nauczyciele - życzliwości! Wszystkim, którzy przeżywają matury, samych powodów do dumy i wyłącznie miłych wspomnień!" - napisała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Maturzyści, to wasz moment. Trochę stresu to norma, ale jestem przekonany, że każdy z was osiągnie wspaniałe wyniki" - napisał były premier Mateusz Morawiecki.

"Zróbcie swoje, potem już tylko ulga i wakacje" - napisał polityk, życząc powodzenia.

Matura 2026 z języka polskiego. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii

Matura z języka polskiego 2026 rozpoczęła się o godz. 9. To jeden z obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym; z progiem zdawalności (30 proc.).

Test zakończy się o godz. 13, a już o godz. 14 w Interii opublikujemy oficjalny arkusz CKE oraz odpowiedzi przygotowywane przez naszych ekspertów.

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - matura 2026.

"Prezydenci i premierzy". Trump wycofuje żołnierzy z Niemiec. Co dalej z NATO? Polsat News