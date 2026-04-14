Spis treści: Matura 2026. Kto nie ma prawa do poprawki? Terminy matur poprawkowych 2026 Matura 2026. Jakie formalności spełnić, by przystąpić do poprawki?

W 2026 roku do matur podejdzie aż 320 tys. osób. Nie wszyscy poradzą sobie na egzaminach tak, jakby tego chcieli. Dla nich CKE przewiduje dodatkowe egzaminy w sierpniu, ale wymaga to spełnienia kilku warunków.

Matura 2026. Kto nie ma prawa do poprawki?

Najczęstszą przyczyną utraty prawa do matury poprawkowej jest niezaliczenie więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego. Jeżeli maturzysta nie osiągnie wymaganych 30 proc. punktów z dwóch lub większej liczby takich egzaminów, nie będzie mógł podejść do poprawki w sierpniu.

W takiej sytuacji kolejne podejście do matury możliwe jest dopiero w następnym roku.

Prawo do poprawki traci również zdający, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym bez usprawiedliwionej przyczyny. Dotyczy to zarówno części pisemnej, jak i ustnej. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaznacza, że brak obecności musi być udokumentowany przyczynami losowymi lub zdrowotnymi, aby możliwe było skorzystanie z innych terminów.

Poprawka nie przysługuje także w przypadku unieważnienia egzaminu. Jeżeli komisja stwierdzi niesamodzielną pracę, korzystanie z niedozwolonych materiałów lub zakłócanie przebiegu egzaminu, wynik zostaje anulowany, a maturzysta traci możliwość zdawania poprawki w tym samym roku. Wówczas egzamin można powtórzyć dopiero w kolejnej sesji maturalnej.

Terminy matur poprawkowych 2026

Terminy egzaminów poprawkowych w 2026 roku zostały już oficjalnie ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Sierpniowa sesja odbędzie się po publikacji wyników matur, którą CKE zaplanowała na 8 lipca.

Pisemne egzaminy poprawkowe zostaną przeprowadzone w poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku, natomiast dzień później (25 sierpnia) odbędą się egzaminy ustne. Wcześniej poprawkowicze muszą dopełnić wszelkich formalności.

Osoby, które nie spełnią warunków przystąpienia do matury poprawkowej, nie tracą prawa do egzaminu dojrzałości na zawsze. CKE dopuszcza ponowne zdawanie matury w kolejnych latach, zarówno w celu zaliczenia niezdanych przedmiotów, jak i poprawy wyników. Sierpniowa sesja poprawkowa pozostaje jednak jedyną szansą na uzyskanie świadectwa dojrzałości jeszcze w tym samym roku.

Matura 2026. Jakie formalności spełnić, by przystąpić do poprawki?

Przystąpienie do poprawek nie odbywa się z marszu i automatycznie, wymaga trzymania się procedur. Po ogłoszeniu wyników matur (8 lipca 2026), maturzysta ma siedem dni na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Ostateczny termin na dopełnienie tej formalności wypada 15 lipca.

Dokument ten zdający powinien złożyć do dyrektora szkoły macierzystej albo do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zależy to od tego, gdzie wcześniej składał deklarację maturalną.

CKE dopuszcza złożenie oświadczenia zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, na przykład jako skan przesłany e‑mailem. Niedotrzymanie terminu lub brak złożenia oświadczenia oznacza automatyczną utratę prawa do przystąpienia do sierpniowych poprawek.

Źródło: cke.gov.pl

"Wydarzenia": Wichury przeszły przez Polskę. Za nimi nadejdą przymrozki Polsat News