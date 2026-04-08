Jednak namierzenie go okazało się niemożliwe. Prokuratura ostatecznie odmówiła wszczęcia postępowań w zgłaszanych wówczas sprawach.

- Na pierwszej stronie arkusza jest napisane, że materiał egzaminacyjny jest tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po 9 nie mam już wpływu na to, co się dzieje na salach egzaminacyjnych - tłumaczył wówczas Interii szef CKE Robert Zakrzewski.

- Dyrektor szkoły odpowiada za właściwe zabezpieczenie wszystkich materiałów egzaminacyjnych, w tym materiałów przeznaczonych do części ustnej egzaminu, od momentu ich przekazania - komentował.

Matura 2026, przecieki. CKE w gotowości przed egzaminami

Jak w tym roku CKE przygotowuje się na ewentualne przecieki? Czy wprowadzi nowe zabezpieczenia? Zapytaliśmy u źródła.

"Planowane zabezpieczenia będą podobne jak w latach ubiegłych. Każdy arkusz będzie zabezpieczony banderolami; arkusze będą pakowane w bezpieczne koperty typu safebag, których nie da się otworzyć w sposób niepozostawiający śladu" - czytamy w odpowiedzi Roberta Zakrzewskiego przesłanej Interii.

Zobacz również: Agnieszka Kasprzyk

Koperty z arkuszami są dostarczane do szkół przez Pocztę Polską w postaci zabezpieczonych pakietów, wymagają potwierdzenia odbioru przez osobę upoważnioną. Paczek nie można otworzyć przed określoną godziną, musi to się wydarzyć wyłącznie w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących i przedstawiciela zdających.

"Dodatkowo - jak w latach 2022-2025 - wybrane przesyłki będą zawierały nadajniki, które w momencie otworzenia przesyłki wysyłają sygnał, a każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez pracownika OKE albo CKE w trakcie połączenia audio-wideo z dyrektorem szkoły, w którym przesyłka została otworzona przed czasem" - dodaje dyrektor CKE.

W zeszłym roku w rozmowie z Interią Zakrzewski zapowiadał, że CKE ma proponować resortowi edukacji nowe rozwiązania w kwestii zabezpieczenia arkuszy. Jak się dowiadujemy, Komisja jeszcze liczy ich koszty i analizuje pod względem prawno-formalnym.

Matura 2026. Co można wnieść na salę?

Zanim o tym, co można, najważniejsze w kontekście ewentualnych przecieków - na sali egzaminacyjnej całkowicie zabronione są urządzenia elektroniczne, takie jak telefony, smartwatche, słuchawki czy jakiekolwiek sprzęty umożliwiające komunikację lub dostęp do danych.

CKE publikuje listę przedmiotów, które można zabrać na sale egzaminacyjne. Najważniejszy to dokument tożsamości, czyli dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna.

Drugim obowiązkowym elementem są czarne długopisy (minimum dwa), zgodne z wytycznymi CKE. W 2026 roku wszystkie rysunki również muszą być wykonane długopisem, ołówki są niedozwolone.

Matura 2026. Lista dozwolonych przyborów

Oprócz rzeczy obowiązkowych każdy przedmiot ma własną listę dozwolonych przyborów, określoną w oficjalnym komunikacie CKE. Część z nich zapewnia szkoła, a niektóre mogą przynieść sami maturzyści.

Na przedmiotach ścisłych, takich jak biologia, chemia, fizyka czy geografia, dodatkowo wymagana jest linijka. Na biologię, matematykę i geografię można wnieść kalkulator prosty, a na chemię i fizykę kalkulator naukowy. Dodatkowo biologia, chemia i fizyka wymagają posiadania wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych.

Na maturę z geografii, historii i historii sztuki można przyjść z własną lupą, choć nie jest to obowiązkowe. Na matematyce konieczny będzie cyrkiel.

Przedmioty językowe wiążą się z koniecznością korzystania ze słowników, te jednak zapewnić musi szkoła. Podobnie jest z odtwarzaczem płyt CD wraz z bateriami i słuchawkami na egzamin z historii muzyki.

"Gość Wydarzeń". Hennig-Kloska odpowiada Pełczyńskiej-Nałęcz. "Zachęcam do miarkowania osądów" Polsat News