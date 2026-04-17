Matura 2026 rozpocznie się 4 maja egzaminem z języka polskiego. W kolejnych dniach zdający przystąpią do dwóch pozostałych obowiązkowych egzaminów pisemnych: matematyki i języka obcego nowożytnego. Sesja egzaminacyjna potrwa do 30 maja (wtedy ostatnia tura maturzystów zdaje egzaminy ustne).

Kiedy wyniki matury 2026?

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku. Tego samego dnia szkoły otrzymają świadectwa, aneksy i informacje o wynikach, a zdający będą mogli odebrać swoje dokumenty.

To oznacza, że 8 lipca maturzyści poznają nie tylko rezultat egzaminów obowiązkowych, ale również wyniki przedmiotów dodatkowych.

Co z osobami, które nie zdadzą w pierwszym terminie? Wyniki matury poprawkowej zostaną oficjalnie podane 11 września 2026 roku.

Jak sprawdzić wyniki matury 2026?

Wyniki można sprawdzić online przez ZIU, czyli Zintegrowany Interfejs Użytkownika, dostępny pod adresem ziu.gov.pl. To oficjalny system używany w całej Polsce do publikacji wyników egzaminów zewnętrznych. Po zalogowaniu zdający widzi wyniki z poszczególnych przedmiotów oraz szczegółową punktację za zadania.

Ścieżka wygląda tak:

Wejdź na ziu.gov.pl, Kliknij "Zaloguj się", Zaloguj się danymi otrzymanymi ze szkoły albo skorzystaj z innej dostępnej metody potwierdzenia tożsamości, Przejdź do sekcji z wynikami egzaminów, Sprawdź wyniki z każdego przedmiotu oraz szczegóły punktacji.

Dane do logowania uczniowie otrzymują od dyrektora szkoły. Oficjalne informacje o systemie wskazują też, że możliwe jest logowanie nie tylko loginem i hasłem, ale również przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Matura 2026. Gdzie jeszcze można odebrać wyniki?

Poza systemem online wyniki są dostępne również w szkole.

Zgodnie z harmonogramem CKE właśnie 8 lipca 2026 roku następuje wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

Harmonogram matur obowiązkowych 2026

W terminie głównym egzaminy pisemne ruszają w maju, a część ustna odbywa się według harmonogramów ustalanych w szkołach. CKE wskazuje, że część ustna z języka polskiego odbywa się 8-9, 11-14, 18-23 oraz 28-30 maja, natomiast ustne egzaminy z języków obcych nowożytnych oraz wybranych języków mniejszości są przeprowadzane od 7 do 30 maja, z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja.

Najważniejsze egzaminy obowiązkowe pisemne odbędą się w następującej kolejności:

4 maja 2026 - język polski, poziom podstawowy,

5 maja 2026 - matematyka, poziom podstawowy,

6 maja 2026 - języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, w tym m.in. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski i ukraiński.

O tym, jak wygląda pełny harmonogram wszystkich egzaminów pisemnych i ustnych pisaliśmy w tym artykule.

Harmonogram matur poprawkowych 2026

Sesja poprawkowa jest przeznaczona dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale nie zdali tylko jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej. CKE wyznaczyła dwa terminy:

24 sierpnia 2026 r. o godz. 9:00 - część pisemna,

25 sierpnia 2026 r. - część ustna.

Wyniki matury poprawkowej zostaną ogłoszone 11 września 2026 roku. Tego samego dnia szkoły przekażą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach zdającym poprawkę.

