Matura

Matura 2026, informatyka. Publikujemy arkusz CKE

Agnieszka Kasprzyk

Agnieszka Kasprzyk

Egzamin maturalny z informatyki odbył się w czwartek 14 maja. To przedmiot dodatkowy, czyli bez progu zdawalności, jednak jego wyniki znacząco wpłyną na rekrutację do szkół wyższych o charakterze technicznym. W tym roku na informatykę postawiło około 8,6 tysiąca osób. Z jakimi zadaniami musieli się zmierzyć? publikujemy arkusze CKE.

Uczniowie piszący egzamin maturalny z informatyki, siedzący pojedynczo w sali gimnastycznej, nadzór nauczycieli.
Matura 2026. Arkusze CKE z informatykiFot. Władysław CzulakAgencja Wyborcza

Spis treści:

  1. Matura 2026. Arkusz CKE, informatyka - funkcje
  2. Matura 2026. Arkusz CKE z informatyki - arytmetyka i kody
  3. Zadanie tekstowe na maturze z informatyki 2026
  4. Matura 2026 z informatyki. Systemy matematyczne i zadania z IT
  5. Matura 2026. Arkusze CKE oraz odpowiedzi ekspertów Interii

Do matury rozszerzonej z informatyki przystąpiło w tym roku 3,2 proc. wszystkich zdających. To osoby, które wiążą swoją przyszłość z IT, programowaniem, rozwojem sztucznej inteligencji i szeroko pojętymi przedmiotami ścisłymi.

Na napisanie egzaminu mieli 210 minut, na sali mieli do dyspozycji stanowiska komputerowe. Arkusz opublikowany przez CKE obejmuje 21 stron, na których znalazło się 8 zadań z podpunktami.

Najnowsze informacje o egzaminach znajdziesz w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Matura 2026. Arkusz CKE, informatyka - funkcje

Wśród ośmiu zadań z arkusza CKE z informatyki pierwsze dotyczyło funkcji. Zdający musieli się zmierzyć z sześcioma zadaniami z tego działu matematyki. Jak wyglądały zadania w arkuszu maturalnym?

Arkusz egzaminacyjny matury z informatyki na poziomie rozszerzonym z 2026 roku w formacie CKE, dominujące kolory to fiolet i biel, widoczne szczegóły organizacyjne egzaminu oraz tabele do wpisania danych zdającego.
Matura 2026. Arkusz CKE z informatyki.CKEmateriał zewnętrzny
Strona zawiera szczegółową instrukcję dla zdającego, wypunktowaną listę zasad dotyczących egzaminu i procedury postępowania, z wyraźnie zaznaczonymi punktami i symbolem graficznym u góry dokumentu.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Czarny tekst informujący o wydrukowaniu zadań egzaminacyjnych na kolejnych stronach, umieszczony centralnie na białym tle.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Karta pracy z matematyki dotycząca rekurencji, zawierająca zadanie z funkcją rekurencyjną, tabelę do uzupełnienia oraz siatkę na obliczenia i notatki.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Tabela z przykładowymi wartościami funkcji dla zadanych argumentów oraz puste pole na obliczenia na kartce w kratkę.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Tabela z zadaniem matematycznym dotyczącym liczby wywołań rekurencyjnych funkcji, wymagająca uzupełnienia kolumn z liczbą wywołań oraz wartościami argumentów, poniżej duża kratkowana przestrzeń przeznaczona do obliczeń.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny

Matura 2026. Arkusz CKE z informatyki - arytmetyka i kody

Na egzaminie rozszerzonym z informatyki nie mogło zabraknąć zadań z arytmetyki. Zdający musieli się również wykazać umiejętnością tworzenia kodów do programowania.

Fragment arkusza matematycznego z zadaniami dotyczącymi dodawania liczb pisemnie, tabelą prezentującą pary liczb i liczbę przeniesień oraz miejscem na obliczenia z kratkowanym tłem.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Strona z zadaniem matematyczno-informatycznym zawierającym polecenie dotyczące napisania algorytmu, specyfikację zadania, miejsce na rozwiązanie oraz wyodrębnione uwagi odnośnie operowania wyłącznie na liczbach całkowitych.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Fragment arkusza egzaminacyjnego z informatyki zawierający treść trzech zadań programistycznych dotyczących przetwarzania plików tekstowych, obliczania sumy kodów ASCII znaków występujących w wierszach oraz sumowania wartości liczbowych w sekwencji zna...
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Fragment arkusza egzaminacyjnego z instrukcjami i przykładami rozwiązywania zadania dotyczącego analizowania par słów oraz wyznaczania liczby wspólnych liter zgodnie z określonymi kryteriami, z wyróżnionym na fioletowo numerem zadania i miejscem na wpi...
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny

Zadanie tekstowe na maturze z informatyki 2026

Arkusz CKE z informatyki obejmował również zadanie tekstowe. Dotyczyło ono pracowników korporacji i obejmowało kilka podpunktów.

Schemat hierarchii korporacyjnej z tabelą przedstawiającą liczbę bezpośrednich i wszystkich podwładnych poszczególnych pracowników, ułożonych według przypisanych numerów.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Fragment instrukcji programistycznej dotyczącej pliku opisującego strukturę korporacji, przykładowe dane wejściowe, zadania polegające na analizie pliku tekstowego oraz pola odpowiedzi do wypełnienia.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Strona z arkusza egzaminacyjnego z poleceniem dotyczącym analizy danych w pliku tekstowym, zadaniem o liczbie przeładunków na pracownika oraz informacją, gdzie zapisać odpowiedzi i załączone pliki z rozwiązaniami.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny

Matura 2026 z informatyki. Systemy matematyczne i zadania z IT

Oprócz zadań matematycznych w arkuszu CKE znalazły się polecenia dotyczące IT i pracy z programowaniem. Niektóre z nich miały charakter tekstowy i sytuacyjny, inne polegały na uzupełnieniach.

Strona arkusza egzaminacyjnego z zadaniami dotyczącymi systemów liczbowych oraz przeliczania długości adresów IP, podzielona na dwie sekcje z kratkowanym polem do obliczeń pośrodku.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Fragment arkusza egzaminacyjnego z zadaniami dotyczącymi analizy danych meteorologicznych dla stawu, zawierający opis zadania, tabelę z danymi o temperaturze i opadach oraz wytyczne do rozwiązania problemu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Strona dokumentu zawierająca informacje dotyczące zadań matematycznych o stawach wodnych, z wyraźnie wyróżnionymi sekcjami: żółtym polem z ogólnymi informacjami, fioletem oznaczonymi treściami zadań oraz miejscami na odpowiedzi po prawej stronie kolumny.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Strona dokumentu prezentująca treść zadania dotyczącego analizy plików tekstowych zawierających informacje o klientach, transakcjach i produktach w sieci sklepów, z przykładami danych i szczegółowymi opisami struktury plików oraz wymagań dotyczących za...
Matura 2026. Arkusz CKE informatykaCKEmateriał zewnętrzny
Tabela z danymi dotyczącymi transakcji, lista czterech zadań matematycznych związanych z analizą danych oraz instrukcje dotyczące sposobu oceny odpowiedzi.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny
Strona arkusza egzaminacyjnego z zadaniem dotyczącym bazy danych, zawierająca opis tabel Kategorie i Produkty oraz polecenie napisania zapytania SQL wraz z miejscem na wpisanie odpowiedzi na kratkowanej siatce.
Matura 2026. Arkusz CKE informatyka.CKEmateriał zewnętrzny

Matura 2026. Arkusze CKE oraz odpowiedzi ekspertów Interii

W Interii na bieżąco publikujemy arkusze maturalne wraz z odpowiedziami, która proponują nasi eksperci. Rozwiązane arkusze pojawią się w naszej zakładce "Arkusze".

Obecnie dostępne są już:

PiS chce delegalizacji kryptowalut. Sasin w ''Gościu Wydarzeń'': Priorytetem jest ochrona obywateliPolsat News

Najnowsze