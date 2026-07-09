Spis treści: Matura 2026. Deklaracje do 15 lipca Matura 2026. Kiedy egzaminy poprawkowe i ich wyniki? Co z osobami, które nie mogą poprawić matury 2026?

Wyniki egzaminów maturalnych zostały opublikowane 8 lipca 2026 roku. W tym samym dniu absolwenci mogli sprawdzić swoje rezultaty w systemie ZIU oraz odebrać świadectwa i informacje o wynikach w szkołach.

Do egzaminu w terminie głównym przystąpiło 321 314 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, w tym ponad 221 tys. uczniów liceów i blisko 100 tys. uczniów techników.

Maturę zaliczyło 81,1 proc. zdających, natomiast 12,3 proc., czyli blisko 40 tys. osób, nie zaliczyło jednego egzaminu obowiązkowego i zachowało prawo do poprawki.

Matura 2026. Deklaracje do 15 lipca

Matura poprawkowa w tym samym roku przysługuje wyłącznie osobom, które przystąpiły do wszystkich obowiązkowych egzaminów, nie miały unieważnionego żadnego z nich i nie zdały tylko jednego przedmiotu obowiązkowego - w części pisemnej lub ustnej.

Oznacza to, że poprawiać można m.in. matematykę, język polski lub język obcy, ale tylko wtedy, gdy pozostałe egzaminy zostały zaliczone. W przypadku niezdania dwóch lub większej liczby przedmiotów obowiązkowych sierpniowa poprawka nie przysługuje.

Osoby uprawnione do poprawki muszą pamiętać o formalnościach. W ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników, czyli najpóźniej do 15 lipca 2026 roku, należy złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego u dyrektora szkoły lub do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej (zależnie od miejsca składania deklaracji maturalnej).

Matura 2026. Kiedy egzaminy poprawkowe i ich wyniki?

Część pisemna matury poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9.00, natomiast egzaminy ustne zaplanowano na 25 sierpnia.

Okręgowe komisje egzaminacyjne mają opublikować listę miejsc przeprowadzenia egzaminów do 10 sierpnia, a wyniki sesji poprawkowej zostaną ogłoszone 11 września 2026 roku.

Co z osobami, które nie mogą poprawić matury 2026?

Nie każdy maturzysta, który nie zdał egzaminu, ma prawo do sierpniowej poprawki. Taka możliwość przysługuje wyłącznie osobom, które nie zaliczyły jednego egzaminu obowiązkowego.

Z danych CKE wynika, że 6,6 proc. zdających, czyli ponad 21 tys. osób, nie zdało co najmniej dwóch egzaminów obowiązkowych, dlatego będzie mogło ponownie przystąpić do matury dopiero podczas kolejnej sesji egzaminacyjnej w przyszłym roku.

Prawo do poprawki tracą również osoby, którym egzamin został unieważniony. W tegorocznej sesji CKE unieważniła 416 egzaminów maturalnych, najczęściej z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, korzystania z telefonu lub naruszenia innych zasad.

Absolwent może korzystać z przewidzianych w prawie procedur odwoławczych, jednak samo unieważnienie wyklucza możliwość ponownego zdawania egzaminu jeszcze w tym samym roku.

Obowiązujące przepisy pozwalają poprawiać niezdane przedmioty przez pięć lat, licząc od października roku pierwszego podejścia do egzaminu. Po upływie tego okresu konieczne jest ponowne zdawanie matury w pełnym zakresie.





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