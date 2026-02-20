Spis treści: Matura 2026. Co trzeba mieć przy sobie? Co można mieć na konkretnych egzaminach? Matura 2026. Czego nie wolno wnosić na maturę?

Tegoroczna sesja maturalna potrwa od 4 do 30 maja 2026 r., a egzaminy ustne odbędą się między 7 a 30 maja. Już teraz szkoły przypominają uczniom o konieczności zapoznania się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi dokumentów, przyborów i materiałów pomocniczych. CKE wydała w tej sprawie specjalny komunikat.

Matura 2026. Co trzeba mieć przy sobie?

Najważniejszym elementem na maturze jest dokument tożsamości, czyli dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna. Bez niego nie można wejść na egzamin, a tożsamość zdających jest szczegółowo weryfikowana.

Drugim obowiązkowym elementem są czarne długopisy (minimum dwa), zgodne z wytycznymi CKE. W 2026 roku wszystkie rysunki również muszą być wykonane długopisem, ołówki są niedozwolone.

Każdy zdający musi także korzystać wyłącznie z przyborów wskazanych w oficjalnym wykazie. Zasada jest jasna: tylko to, co znajduje się na liście, można mieć przy sobie.

Co można mieć na konkretnych egzaminach?

Oprócz rzeczy obowiązkowych każdy przedmiot ma własną listę dozwolonych przyborów, określoną w oficjalnym komunikacie CKE. Część z nich zapewnia szkoła, a niektóre mogą przynieść sami maturzyści.

Na przedmiotach ścisłych, takich jak biologia, chemia, fizyka czy geografia, dodatkowo wymagana jest linijka. Na biologię, matematyką i geografię można wnieść kalkulator prosty, a na chemię i fizykę kalkulator naukowy. Dodatkowo biologia, chemia i fizyka wymagają posiadania wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych.

Na maturę z geografii, historii i historii sztuki można przyjść z własną lupą, choć nie jest to obowiązkowe. Na matematyce konieczny będzie cyrkiel.

Przedmioty językowe wiążą się z koniecznością korzystania ze słowników, te jednak zapewnić musi szkoła. Podobnie jest z odtwarzaczem płyt CD wraz z bateriami i słuchawkami, bez których nie sposób przystąpić do egzaminu z historii muzyki. To również leży w gestii szkoły.

Matura 2026. Czego nie wolno wnosić na maturę?

Na sali egzaminacyjnej całkowicie zabronione są urządzenia elektroniczne, takie jak telefony, smartwatche, słuchawki czy jakiekolwiek sprzęty umożliwiające komunikację lub dostęp do danych. Wszystkie muszą zostać wyłączone i pozostawione poza salą zgodnie z procedurami szkoły.

Niedozwolone są również długopisy ścieralne, ołówki, korektory oraz jakiekolwiek pomoce niewskazane w oficjalnym komunikacie. Każdy przedmiot niewymieniony na liście jest automatycznie traktowany jako zabroniony, a jego wniesienie może skutkować unieważnieniem egzaminu.

Lista CKE jest jedynym obowiązującym zestawem zasad na maturze 2026.

Źródło: cke.gov.pl

"Wydarzenia": Pogodowa dywersja. Mróz uszkodził szyny, z których wykoleił się pociąg Polsat News