Matura 2026, biologia, poziom rozszerzony. Zakończył się egzamin
Matura 2026 z biologii, poziom rozszerzony. Egzamin rozpoczął się o godz. 9 i trwał 180 minut, zakończył się więc o godzinie 12:00. Tuż po godz. 14 Interia opublikuje arkusz CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.
Maturzyści w piątek rano przystąpili do pisemnego egzaminu z biologii, a po południu czekać ich będzie matura z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Piszą je tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.
Chęć zdawania egzaminu z biologii zadeklarowało 71,3 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 20,7 proc. z nich. Biologia jest na czwartym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych absolwentów - po angielskim, matematyce i geografii.
Matura 2026 z biologii. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii
Test ten potrwa 180 minut. Do zdobycia jest 60 punktów. Matura z biologii to egzamin bez progu zdawalności. Nie da się więc jej nie zdać.
Matura 2026 z biologii. Jak wygląda egzamin?
W arkuszu z biologii znajdzie się 44-56 zadań, w tym 10-16 zadań zamkniętych i 34-40 otwartych. Zadania zamknięte najczęściej będą zadaniami typu typu prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru lub wymagać będą dopasowania bądź dobrania części zdania.
Zadania otwarte obejmować będą polecenia polegające na uzupełnianiu luk, podawaniu odpowiedzi w postaci pojedynczych wyrazów, wyjaśnianiu mechanizmów czy też wykazywaniu związków przyczynowo-skutkowych.
Matura 2026. Egzaminy z przedmiotów do wyboru
Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.
Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.
Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.
