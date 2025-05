Matura z języka polskiego to pierwszy z tegorocznych egzaminów. Test rozpoczął się o godz. 9 i trwał 240 minut, zakończył się równo o godz. 13.

W tym roku maturę z języka polskiego pisało ok. 275 tys. uczniów.

Do zdobycia uczniowie mieli maksymalnie 60 punktów, w tym 35 właśnie za wypracowanie. Jako że matura 2025 z języka polskiego jest egzaminem obowiązkowym, istnieje próg zdawalności. By zaliczyć test, trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. punktów.