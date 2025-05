O godzinie 9 maturzyści rozpoczęli egzamin rozszerzony z języka angielskiego. Spośród testów na tym poziomie ten cieszy się ogromną popularnością - chęć przystąpienia do niego zadeklarowało niemal 198 tysięcy abiturientów (do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym trzeba przystąpić obowiązkowo).

Matura z rozszerzonego języka angielskiego potrwa 150 minut. Do wykonania maturzyści mają 47 zadań. Za ich prawidłowe rozwiązanie do zdobycia jest maksymalnie 60 punktów.

W tej pierwszej do rozwiązania jest 15 zadań weryfikujących umiejętność rozumienia ze słuchu. Kolejne 18 wypełnić trzeba w oparciu o treści zawarte w tekstach pisanych.

Ostatni etap to praca pisemna - list formalny, rozprawka bądź artykuł publicystyczny. Wypracowanie liczyć musi od 200 do 250 wyrazów. Do zdobycia jest 13 punktów.