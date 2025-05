Matura 2025 trwa. Środa to trzeci dzień egzaminów obowiązkowych . Po języku polskim i matematyce przyszedł czas na język angielski .

Fragmenty zadań z języka polskiego i matematyki pojawiały się krótko po rozpoczęciu egzaminów w sieci. Czasami były to pojedyncze zadania, czasami całe strony.

- Zebraliśmy materiał, analizujemy go. Nieprawidłowości będę zgłaszać na policję - mówił nam dyrektor CKE Robert Zakrzewski .

Jest też profil, który publikuje odpowiedzi na te zadania. "Do sprawdzenia po maturze" - sugerując, że przeciek to wcale nie jest.

Wysłaliśmy dyrektorowi CKE zdjęcia tych wpisów. Mamy potwierdzenie: - Niestety tak, to dzisiejszy arkusz - mówi Interii Robert Zakrzewski. - Analizuję i ewentualne nieprawidłowości zgłoszę policji - dodał, tak jak w poprzednich dniach.

Już wcześniej dyrektor CKE podkreślał w rozmowie z Interią: - Na pierwszej stronie arkusza jest napisane, że materiał egzaminacyjny jest tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po 9 nie mam już wpływu na to, co się dzieje na salach egzaminacyjnych.