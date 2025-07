To 21. edycja egzaminu maturalnego od 2005 roku. Absolwenci szkół ponadpodstawowych podeszli do matury w dwóch formułach - 2023 i 2015.

Z języka polskiego otrzymali średnio 59 proc. punktów możliwych do zdobycia. Z matematyki - 61 proc. A z języka angielskiego, który wybrało aż 98 proc. zdających, średni wynik to 78 proc.

- Gratuluję dobrych wyników maturzystom. Są one porównywalne do poprzednich lat . Ja też jestem zadowolony z mojej pierwszej matury w nowej roli - komentuje Robert Zakrzewski, dyrektor CKE.

Poziom zdawalności matury w tym roku wyniósł 80 proc. 13 proc. zdających ma prawo do poprawki, a 7 proc. nie zdało matury 2025. Dla porównania, zeszłoroczna zdawalność podawana w lipcu, również we wstępnych wynikach, to 84,1 proc.

Najgorzej wypadają absolwenci branżowej szkoły II stopnia - tu maturę zdało jedynie 14 proc. osób , 30 proc. ma prawo do poprawki, a 56 proc. nie zdało w tym roku matury. Wyniki tych uczniów są gorsze od absolwentów - obywateli Ukrainy . Wśród nich maturę zdało 72 proc. osób , prawo do poprawki ma 18 proc., a 10 proc. uczniów z Ukrainy jej nie zdało.

Robert Zakrzewski jest chemikiem i sam w ubiegłych latach pracował nad arkuszem maturalnym z chemii. - My, jako społeczeństwo, mamy problemy z czytaniem długich tekstów. Jeśli uczniowie nie byli w stanie skupić się, przeczytać, o co są pytani, to mogli mieć problem. Do tych przedmiotów nie powinno uczyć się na pamięć, to nie jest egzamin pamięciowy. To egzamin na logiczne myślenie - dodał.