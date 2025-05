Do matury 2025 z WOS-u przystąpiło 16,4 tysiąca uczniów, co stanowi 6 proc. całkowitej liczby tegorocznych maturzystów.

Przedmiot ten to jeden z dodatkowych egzaminów, do którego przystąpić można dobrowolnie; podejście do niego kluczowe jest dla konkretnej grupy uczniów z uwagi m.in. na wymagania rekrutacyjne na studia.