ństwieMatura 2025 rozpoczęła się serią egzaminów obowiązkowych, do których musiał podejść każdy absolwent szkoły średniej. Od czwartku trwają z kolei egzaminy dodatkowe - tzw. przedmioty do wyboru. Zdający muszą podejść do przynajmniej jednego z nich na poziomie rozszerzonym.