Matura 2025 , tydzień drugi. Przed zdającymi kolejny egzamin na poziomie rozszerzonym - z wiedzy o społeczeństwie (WOS) . Egzamin rozpoczął się we wtorek o 9:00 i potrwa 180 minut - do 12:00.

WOS to jeden z egzaminów dodatkowych - tzw. przedmiotów do wyboru. Zdający muszą podejść do przynajmniej jednego z nich na poziomie rozszerzonym.