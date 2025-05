Polonistki mówią nam, jak poradzili sobie maturzyści na języku polskim. Każda zauważa, że potwierdziły się następujące obawy: pewność wysokiego wyniku wyrażana po wyjściu z egzaminu przez abiturientów nie była adekwatna do tego, co znalazło się w arkuszu CKE.

Sama prac nie sprawdzała, bo była przewodniczącą zespołu. Trafiały do niej tylko te, które ocenione zostały na 0 punktów, lub są w jakimś sensie kontrowersyjne. Jedyne, co w temacie prac nam zdradziła, to to, że uczniowie często miksują i łączą kilka książek w… jedną. - Potrafią dokonać kontaminacji powieści Orwella, "Innego Świata" i reportażu Hanny Krall - komentuje.