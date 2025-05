Matura 2025 , dzień piąty. Absolwenci szkół średnich podchodzili w piątek do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym .

Do matury 2025 z biologii przystąpiło ok. 44,4 tys. (16,1 proc.) tegorocznych maturzystów - absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz pięcioletniego technikum. To piąty spośród najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych na tegorocznej maturze.