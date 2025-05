Matematyka to drugi z trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych - obok języka polskiego i języka obcego nowożytnego - do którego musi przystąpić każdy absolwent szkoły średniej. Test rozpoczął się o godz. 9:00 i potrwa 180 minut - do godz. 12:00.

Matura 2025. Matematyka. Arkusz CKE i odpowiedzi w Interii

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Arkusz CKE z matematyki zostanie opublikowany we wtorek po godz. 14.

Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Matura 2025 z matematyki. Ile trzeba mieć punktów?

Egzamin z matematyki obejmuje od 27 do 39 zadań, w tym od 20 do 25 zadań zamkniętych oraz od 7 do 14 zadań otwartych.

W opinii wielu ekspertów i samych maturzystów matematyka jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów na maturze. Średni wynik egzaminu z tego przedmiotu w 2024 roku wyniósł 63 proc. możliwych do uzyskania punktów. To także ten egzamin, który co roku zbiera największe żniwo wśród zdających, którzy nie są w stanie przekroczyć wymaganego progu.

Aby zdać maturę z matematyki, należy uzyskać 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. W przypadku wtorkowego egzaminu próg ten wynosi zatem 15 punktów.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony 12 maja.

Matura 2025 z matematyki. Termin dodatkowy, poprawka, wyniki

Termin dodatkowy egzaminu z matematyki odbędzie się we wtorek 4 czerwca o godzinie 9. Z kolei wszystkie egzaminy poprawkowe w części pisemnej będą odbywać się 19 sierpnia o godzinie 9.

Abiturient, który nie zda więcej niż jeden egzamin obowiązkowy, może poprawiać je dopiero za rok.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.

