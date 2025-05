Matura 2025. Jutro egzamin z matematyki. Gdzie szukać arkusza CKE i odpowiedzi?

Matura 2025 oficjalnie rozpoczęta. W poniedziałek absolwenci szkół średnich podchodzili do z egzaminu z języka polskiego. We wtorek czekać na nich będzie królowa nauk - matematyka. Co roku to właśnie ten przedmiot najczęściej oblewają maturzyści. Arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami opublikujemy po godz. 14.