Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego oraz dwóch ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Są to przedmioty obowiązkowe - oznacza to, że jeżeli uczeń nie uzyska wymaganej liczby punktów, nie zda matury.