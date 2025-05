Do matury 2025 z biologii przystępuje ok. 44,4 tys. (16,1 proc.) tegorocznych maturzystów - absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz pięcioletniego technikum. To piąty spośród najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych na tegorocznej maturze.